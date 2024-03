Karen Sevillano se peleó con 'El Jefe' en 'La casa de los famosos': ¿será sancionada?

De las 22 celebridades que ingresaron a 'La casa de los famosos Colombia', Karen Sevillano es, quizás, una de las que más protagonismo ha cobrado durante el 'reality'.

Su particular sentido del humor, su arrolladora personalidad y las distintas discusiones que ha tenido con otros participantes, entre ellos Martha Bolaños y Omar Murillo (Bola 8), la han llevado a convertirse en una de las integrantes más polémicas y populares para llevarse el premio.

Recientemente, la creadora de contenido decidió llevarle la contraria a 'El Jefe', puesto que este último no le permitió dormir. "Atención, famosos. Quiero recordarles que estas no son horas para dormir en una casa decente. Ya que estamos tan despiertos, por favor, alístense, arréglense, que hoy la gala comienza más temprano y no quisiera que Colombia los vea así como están".

Al percatarse de que su llamado no fue atendido por Karen, 'El Jefe' se dirigió directamente a ella.

"Buenos días, Karen", gritó la familiar voz de 'La casa de los famosos. "Karen, estás en un 'reality', mi linda", agregó, causando malestar en la caleña.

Acostada aún en la cama, Karen Sevillano mostró su incomodidad con la orden de 'El Jefe'. “Ahora yo no puedo dormir, como duerme todo el ‘mundazo’ aquí. (...) Siempre que yo estoy dormida me la monta”,

En varias ocasiones, 'El Jefe' ha sancionado a aquellos que rompen las reglas del concurso quitándoles la oportunidad para postular a alguien en la gala de nominación o mandándolos directamente a eliminación, como ocurrió con Sandra Muñoz después de que se moviera por segunda vez en la dinámica de congelados.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido tiene diferencias con la voz de la casa. Tanto a 'La Segura' como Sevillano les han llamado la atención por dormir en horas que no están permitidas.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Este domingo 31 de marzo, habrá gala de eliminación en 'La casa de los famosos Colombia'. Son cinco las celebridades que se disputan la permanencia en la casa, luego de que Mafe Walker fuese salvada por la líder la semana, Isabella Santiago, y Miguel Melfi ganara la prueba de salvación.

Los integrantes que están en la placa de la nominación son: Culotauro, que fue postulado por Nataly Umaña; Alfredo Redes y Omar Murillo, ambos escogidos por Isabella Santiago, y Juan David Zapata y Sandra Muñoz, que quedaron en riesgo de eliminación a petición del público.

Por otra parte, el lunes 1 de abril hay un cambio en la dinámica del concurso, pues entran ocho nuevos participantes, de los cuales solo quedarán cuatro, aquellos que sean escogidos por los televidentes.

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO