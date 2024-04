Karen Sevillano confrontó a Juan David por su indecisión en 'La casa de los famosos'

a casa de los famosos’ ya lleva dos meses en emisión y son varias las controversias que se han generado dentro del programa del ‘Canal RCN’. Karen Sevillano es una de las concursantes que más llama la atención por su espontaneidad. ‘L’ ya lleva dos meses en emisión y son varias las controversias que se han generado dentro del programa del ‘Canal RCN’.es una de las concursantes que más llama la atención por su espontaneidad.

La vallecaucana que pertenece al ‘team papilla’ tuvo un enfrentamiento reciente con Juan David, que involucró la relación del joven con Sandra.

De acuerdo con lo visto, varios famosos estaban reunidos en el comedor, allí ‘La Segura’ le pide al emprendedor que aclare su situación con la veterana, lo que llevó al hombre a decirle a Muñoz que no le dé más comida.

Karen intervino de inmediato para sacar a relucir que no entendía el comportamiento de ‘Juanda’ con Sandra, pues él le había dicho que no quería nada con ella, pero luego lo veía muy cercano a la mujer.

Karen Sevillano y Juan David se enfrentan en ‘La casa de los famosos’

“Eres un manipulador, estás manipulando las situaciones. Te tienes que comportar como un adulto porque yo no veo que tu comportamiento sea claro. Si usted es un hombre y me dice que no quiere nada con una mujer y después se les ve acostados en la cama, eso no concuerda. Te pasaste. Si usted dice que no quiere nada, usted no le dice que le da un trato especial o que le gusta mucho, porque entonces qué pretende”, dice la ‘influencer’.

Con evidente enojo e incomodidad, Juan David Zapata le responde: “En ningún momento la he tratado a ella como para volver o cosas así, la trato con cariño porque la quiero”.

Sandra Muñoz guarda silencio y sonríe mientras sus compañeros se sacan los ‘trapitos al sol’.

Karen Sevillano se sigue defendiendo: “Entonces, con eso qué pretendés eso no concuerda, entonces, papi, usted no venga a hacernos quedar como nosotros somos las malas, sino que usted mismo se contradice con sus acciones”, declaró la creadora de contenido.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

