Karely Ruiz, modelo de OnlyFans e influencer, ha mencionado en varias ocasiones que, antes de tener una fortuna por su trabajo en redes, trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Tenía que ayudar a llevar dinero a su casa, que no tenía la mejor situación económica.

El salto a la fama no fue fácil, pues su novio del momento abusó de su confianza y subió una foto íntima de ella a redes sociales. A pesar de que la mujer ha descrito ese momento como “una triste experiencia” en su vida, la supo crear una plataforma a partir de eso.



Recientemente, la mujer oriunda de Monterrey, México, quien tiene tan solo 21 años, subió una foto a su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de seis millones de seguidores, en la cual se le puede ver en una pequeña tienda.

(Le puede interesar: Yina Calderón sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo look).

Según describió, allí trabajó cuando era más pequeña vendiendo dulces, cigarrillos y algunas bebidas: “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de donde vengo”.



Además, aseguró que jamás dejaría de apoyar a sus padres, como lo hizo en ese momento.



Muchos de sus seguidores le comentaron que ellos también estaban orgullosos de sus logros y también le aplaudieron su humildad. “Esto es lo que te hace una reinota” o “eso es lo importante”, eran algunos de los espaldarazos que se podían leer en la publicación.

(Siga leyendo: Carmen Villalobos le habría tirado indirecta a su expareja en un video).

No es la primera vez que la creadora de contenido recibe felicitaciones por sus obras. De hecho, hace poco la mujer fue noticia, ya que se ofreció a pagarle el tratamiento de quimioterapias a uno de sus seguidores que sufría cáncer.



Actualmente, Ruiz es, según medios locales, una de las mujeres más populares dentro de la plataforma OnlyFans por su contenido para adultos, por lo que su carrera parece estar en un excelente punto.

(Le recomendamos: La actriz Majo Vargas fue deportada desde Estados Unidos).

Más noticias

- Carlos Feria habla del caso con el ICBF: ‘A mi hija no me la van a quitar’

- Así es la nueva vida de Rubí, la niña famosa por su fiesta de 15 años

- Cintia Cossio reveló en qué trabajaba antes de ser famosa

- Marbelle le regaló una emotiva serenata a Álvaro Uribe por su cumpleaños

- Epa Colombia incomodó a una turista por promocionar sus productos

Tendencias EL TIEMPO