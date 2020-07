‘Todo puede pasar’: famosos que sueñan con la Presidencia de EE. UU.

Ricardo Maldonado. EFE

Will Smith



En enero de 2010 la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, dijo para una revista alemana que su esposo tenía intenciones de convertirse en presidente de Estados Unidos. "Will está pensado en meterse en política. Dijo una vez que se podía imaginar convertido en el presidente de los Estados Unidos. No estaba bromeando, lo dijo muy en serio" afirmó Jada en ese momento.



En 2015 las especulaciones tomaron seriedad cuando el actor afirmó en una entrevista con el programa ‘Sunday Morning’: “tengo que ser el presidente”. Después de ello, Smith declaró en diferentes ocasiones que no tenía mucho más por aportar en la actuación y por eso estaba considerando pasarse al mundo la política.



Este salto del mundo del entretenimiento a la Casa Blanca ya se vio en Estados Unidos con Ronald Reagan (presidente entre 1981 y 1989).