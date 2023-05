Después de varios meses sin aparecer en medios de comunicación, ni en redes sociales dedicados a la farándula internacional, reapareció Kanye West.



Esta vez, el cantante fue captado en las calles de California, Estados Unidos, de la mano de su nueva esposa Bianca Censori, con quien contrajo matrimonio en enero pasado.

Bianca es jefe de arquitectura en Yeezy, empresa de moda de propiedad de West. Tiene 27 años y es australiana. No se conoce la fecha exacta cuando empezaron a salir, no obstante se sabe que Censori empezó a trabajar en Yeezy en 2020 y que antes fue becaria en DP Toscano Architects, según su perfil de la red profesional LinkedIn.



La pareja fue captada casualmente cuando salía del restaurante ‘Cecconi’s’, ubicado en West Hollywood. Los dos iban portando outfits relajados: ella vestía un top blanco y unos leggings negros y él, un conjunto de sudadera negra.

Kanye West and Bianca Censori enjoy date night in West Hollywood. pic.twitter.com/QJAIYFw0RD — Entertainment Tonight (@etnow) May 15, 2023

West y Censori se casaron en enero de 2023, en una ceremonia privada en Amangiri, Utah, lugar en donde también pasaron su luna de miel, cuya noche cuesta alrededor de cinco mil dólares por noche, según el portal ‘The Sun’.



Después de un matrimonio de más de 10 años con Kim Kardashian y un mediático divorcio que concluyó en noviembre de 2022, al parecer el rapero ya rehizo su vida lejos de la socialité.



Los comentarios en la red social twitter no se hicieron esperar, especialmente relacionados con la ropa que llevaban West y su esposa. Algunos de los comentarios fueron: “¿Quién es el responsable de sus looks? Parece que escogieron su ropa de la sección de objetos perdidos”, "Bien por ambos, a diferencia de la mayoría, al menos intentan ser felices, productivos y una familia. Lo que le falta a la sociedad. Me encantan los leggins que lleva bianca”, entre otros.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Kanye West no es el único: la bipolaridad y la música

