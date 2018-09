'Me presentaré a la presidencia de EE. UU. en 2024': Kanye West

Durante una entrevista en la emisora Chicago's Power 92, el rapero Kanye West anunció que se presentará como candidato a la presidencia de Estados Unidos. “Sí. Ciento por ciento puedo confirmar que me presentaré para... 2024”, dijo el artista.



En la conversación con el músico JJ Pharris, West afirmó que su partido político "se llamará 'The Birthday Party' (Partido de Cumpleaños)" y, además, contó cuáles serían las primeras líneas de acción que le gustaría trabajar en caso de ser elegido.

"Voy a asegurarme de que la industria médica tenga un buen desarrollo", indicó el rapero, quien además resaltó la influencia que tendrá Kim Kardashian, su esposa, en su eventual agenda política. “Si hay algo que he aprendido de estar con Jay-Z y de estar casado con mi esposa es que uno no bromea con el papel (el dinero). Ese es un problema de muchos de los líderes radicales anteriores”, dijo.

No obstante, esta no es la primera vez que el rapero anuncia que intentará llegar a la Casa Blanca. En los MTV Video Music Awards 2015, cuando recibió el Premio Vanguardia Michael Jackson, West afirmó que quería ser presidente de los Estados Unidos, aunque en esa ocasión anunciaba su candidatura para el 2020.



Según medios locales que consultaron fuentes cercanas a Kanye, el cambio de fechas se dio por la cercanía personal con Donald Trump, a quien el rapero, dicen, no habría querido opacar en las presidenciales pasadas.



De hecho, en los últimos meses el rapero ha sido criticado en redes sociales por escribir una serie de tweets en apoyo a la gestión del actual presidente de los Estados Unidos. En abril, por ejemplo, el rapero publicó, y posteriormente borró, una fotografía de carteles que decían "Keep America Great Again", un guiño al eslogan de la campaña de Trump, junto con el hashtag #Kanye2024.

Voy a asegurarme de que la industria médica tenga un buen desarrollo FACEBOOK

TWITTER

Sobre esa cercanía, el rapero aprovechó la entrevista en Chicago's Power 92 para elogiar el gobierno de Trump. "No voy a llegar como presidente y bromear con el dinero porque además te diré que Trump no bromea con el dinero. Han aumentado los puestos de trabajo y estamos ahorrando en impuestos", explicó.



De igual forma, West aclaró que también respeta al senador Bernie Sanders, quien en 2016 se disputaba con Hillary Clinton la nominación demócrata a la candidatura presidencial para finalmente enfrentarse a Trump, candidato republicano. “No hay que pensar en divisiones. Debemos pensar en unión porque somos una raza, una humanidad, una civilización”, dijo el rapero.



Aunque Kanye no ha dado más detalles sobre su eventual candidatura, algunos medios locales especulan que Trump impulsaría la carrera del cantante a la Casa Blanca una vez termine su mandato.



ELTIEMPO.COM