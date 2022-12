Kim Kardashian y el rapero Kanye West llegaron a un acuerdo sobre los términos de su divorcio. La ex pareja estaba oficialmente separada desde febrero del 2021, sin embargo tenían asuntos pendientes.

En los términos que acordaron Ye, más conocido como Kanye West, deberá pagar a Kim 200.000 dólares al mes en manutención de sus pequeños. En cuanto a los gastos médicos, educativos y de seguridad de sus hijos se dividirán a la mitad. Tanto la empresaria como el cantante renunciaron a la manutención del cónyuge, según los documentos presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles.



Según, el ‘New York Post’ los padres deben acordar a qué escuela asistirán sus hijos y juntos tomaran decisiones relacionadas con la terapia, el asesoramiento o las actividades religiosas. La ex pareja tendrá la custodia compartida de sus cuatro hijos: North, de nueve años; Saint, de seis; Chicago, de cuatro; y Psalm, de tres.



(No deje de leer: Call of Duty Warzone 2: conozca las frases de Lionel Messi en el videojuego).



La finalización del divorcio llegó nueve meses después de que la dueña de Skims se declarará legalmente soltera durante una audiencia judicial.

La ex pareja empezó a salir en 2012 y se casaron en mayo de 2014 en Florencia, Italia. Los rumores de que todo no estaba bien con la pareja empezaron en 2020, después de que el rapero tuviera una polémica candidatura a la presidencia de Estados Unidos y publicará mensajes en Twitter en contra de la familia Kardashian.



(Lea también: ¿Gerard Pique y Clara Chía se enamoraron en la Copa Davis de 2019?).



En febrero de 2021, Kim Kardashian solicitó el divorcio a West. Meses después, la empresaria fue declarada legalmente soltera y ella misma solicitó cambiar su estado civil y que le devolvieran su apellido de soltera.

