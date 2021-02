Demandan a Kanye West por incumplir en pago de salarios a empleados

Después de su insólita candidatura a la Presidencia de Estados Unidos en 2020, da la impresión de que cualquier noticia se puede esperar del célebre rapero Kanye West. Una de las más recientes tiene que ver con su posible divorcio con la celebridad Kim Kardashian, con quien se casó en 2014.



Pero parece que el artista no empezó el 2021 con el pie derecho, pues se supo que tendrá que encarar un fuerte lío legal debido a los reclamos de varios cientos de exempleados, una revelación hecha por el diario británico 'The Sun'.



(Siga leyendo: John Travolta recreó el baile de 'Grease' para el Super Bowl).

Según la información compartida por ese medio, cerca de 1.000 artistas y operarios que estaban detrás del montaje de su escenario han señalado que no les pagaron lo suficiente o que fueron maltratados. La demanda ascendería a unos 30 millones de dólares (unos 106 mil millones de pesos colombianos).



West ha estado protagonizando una serie de conciertos y shows estrafalarios en Estados Unidos desde enero de 2019, pero, al parecer, detrás de ellos había un gran sacrificio por parte del personal que había contratado.



(Lea también: Zach Sobiech: la historia del joven con cáncer que conmovió al mundo).

Ya tienen a cientos de personas a bordo, pero están hablando con muchas, muchas otras, que quieren ser parte de eso FACEBOOK

TWITTER

Desde mediados del año pasado, aseguró 'The Sun', a West le notificaron que había sido objeto de dos demandas colectivas por un evento que hizo en el anfiteatro Hollywood Bowl, ubicado en California (Estados Unidos).



De acuerdo a esa versión, una gran parte del personal tuvo que ocupar los asientos vacíos que dejó la ópera 'Nebuchadnezzar', que interpretó West. Esto, a pesar de que había regalado unas 5.000 boletas, sostuvo el diario británico.



(También puede leer: Los videos de Britney Spears en redes que preocupan a sus fanáticos).

¿Cuáles son los reclamos?

Las leyes laborales de California establecen que estas personas debieron haber sido tratadas legalmente como empleadas, no como contratistas independientes. Esto implicaba que tenían derecho a descansos y pagos de horas extras, algo que no ocurrió.



Algunos de los demandantes señalaron incluso que ni siquiera recibieron su dinero a tiempo.



Hay dos grandes grupos de exempleados inconformes: uno aglutina a cerca de 500 artistas y el otro a unos 300 operarios que trabajaron tras bambalinas. No obstante, los abogados se han esforzado por buscar a más afectados, lo cual podría hacer que lleguen a ser hasta mil personas interesadas en reclamar sus derechos laborales, le dijo una fuente a 'The Sun'.



(Le puede interesar: Bill Gates propone sistema de alerta global para evitar más pandemias).



"Ya tienen a cientos de personas a bordo, pero están hablando con muchas, muchas otras, que quieren ser parte de eso. La gente está muy molesta por la forma en que fueron tratados, diciendo que es su peor experiencia", aseguró uno de los abogados, que no fue identificado por el periódico.



Sin embargo, aún hay dudas acerca de la responsabilidad directa de Kanye West, algo que deberán determinar las autoridades. "Ya sea por mala administración, accidental o intencionalmente, este es un caso muy fuerte", señaló otra fuente cuyo nombre tampoco fue revelado.



"Cuando Kanye West hace una producción, simplemente les dice a sus muchachos: 'Haz que suceda', tiene diferentes equipos de personas para hacer las cosas, y cuando estás bajo esa cantidad de presión, tomas atajos", agregó la fuente anónima y dijo que era muy probable que el rapero no hubiera tenido que encargarse de ese tipo de minucias desde hace muchos años.



(Continúe leyendo: Jeff Bezos: ¿a qué se dedicaron otros magnates que dejaron sus cargos?).



Por lo pronto, se sabe que el pasado 29 de enero hubo una reunión entre el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles y varias partes del pleito legal, entre las que se encuentran varias organizaciones que estuvieron involucradas con el personal como la empresa West Brands LLC, los productores de AJR Films y compañías de casting como SaYven Entertainment Corp y Mill Ticket Entertainment LLC.



Aún están por verse las decisiones del caso.

Tendencias EL TIEMPO