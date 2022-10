El rapero estadounidense Kanye West ha estado en el ojo del huracán por haber realizado comentarios antisemitas en su perfil personal de Twitter. Desde entonces, ha estado lidiando con las críticas que le han llovido desde la comunidad digital, pero sobre todo, con las fuertes restricciones comerciales que le han hecho perder millones de dólares.



Es más, según ‘CNN’, luego de estar catalogado por la revista ‘Forbes’ con uno de los hombres más ricos del mundo por 30 meses, el intérprete de ‘Fade’ fue retirado de la lista a raíz de sus problemas con marcas internacionales.

Kanye West salió de la lista de los hombres más ricos del mundo. Foto: EFE

Lo que llevó al músico a estar en la exclusiva categoría fue su vinculación con la marca Adidas, la cual le permitió lanzar su propia marca de ropa.



La alianza, según ‘Forbes’, le permitió ganar cerca de 1.500 millones de dólares, pero a raíz de la polémica generada por sus comentarios, la empresa alemana cortó todo vínculo con West y su fortuna bajó a tan solo 400 millones.



"Adidas no tolera el antisemitismo ni ninguna otra forma de discurso de odio (...) La compañía dejará de fabricar los productos de la marca Yeezy”, expresó la empresa en un comunicado de prensa.

Kanye West sobre sus comentarios



Tras el embrollo comercial que se ha producido, Kanye West ha decidido romper el silencio y hablar del tema, así como por lo dicho en contra de George Floyd y el grupo ‘Black Lives Matter’.

Si cualquier persona judía recibe algo de odio, no está asociado a mí porque yo pido que todos vayan en amor FACEBOOK

TWITTER

En un video que duró cerca de 16 minutos compartido por WmgLab Records en YouTube el pasado 29 de octubre, el rapero apareció ante una multitud de Paparazzi y transeúntes para hablar sobre la polémica, informó ‘CNN’ en la mañana de este lunes .



“Adidas sintió que porque todos se estaban juntando contra mí, tenían derecho a tomar mis diseños”, comentó el rapero.



“Porque hay dos cosas que están sucediendo. Muchas veces, cuando decía 'Soy el hombre negro más rico', era una defensa que usaba para la conversación sobre salud mental. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora mismo es que me están volviendo humilde”, agregó.



Así mismo, siguió abordando las críticas de la opinión pública, cuando se refirió a la muerte de Floyd como una consecuencia producto del consumo del fentanilo, un narcótico que, según se escuchó en las primeras versiones del caso, era usado por George al momento de su arresto y posterior asesinato a manos de la policía.



“Cuando surgió la idea de Black Lives Matter, nos unió como pueblo (...) dije eso y cuestioné la muerte de George Floyd, eso lastimó a mi gente. Hirió a los negros. Entonces, quiero disculparme por lastimarlos”, comentó.



Así mismo dijo que se sensibiliza y entiende por lo que pasó Floyd, pues supuestamente las marcas y el periodismo están haciendo algo similar asfixiándolo mediáticamente.



Dios me ha mostrado por lo que está haciendo Adidas y por lo que están haciendo los medios, sé cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora. Así que te agradezco, Dios, por hacerme humilde y dejarme saber cómo se siente realmente. Porque, ¿cómo se podría humillar al hombre negro más rico que no sea hacer que no sea multimillonario frente a todos a partir de un comentario?".



La indignación se ha apoderado de algunos fieles judíos, quienes se han mostrado totalmente indignados en las redes sociales, pues en el video el cantante no se disculpó ni expresó algún comentario de arrepentimiento frente a los trinado en Twitter, aunque mencionó que “ no hace parte de ningún grupo de odio”, por lo que pidió que lo distanciaran de esas manifestaciones racistas.



“No tengo asociación con ningún grupo de odio (...) Si cualquier persona judía recibe algo de odio, no está asociado (gestos para sí mismo) porque yo pido que todos vayan en amor”.



