Kany García, de 40 años, es una cantautora puertorriqueña reconocida por canciones como 'Hoy ya me voy', 'Alguien', 'Para siempre', entre otros. La ganadora de múltiples premios Grammy latinos actualmente es jurado en el concurso 'La Voz Kids'.



(Vea: 'La Voz Kids': las parejas de Andrés Cepeda, 'Nacho' y Kany García)



Y aunque ha tenido una carrera muy exitosa, el día en que todo empezaba para ella sufrió un aparatoso accidente de tránsito que casi le arrebata la vida.

Según ha contado en diversas entrevistas, el accidente ocurrió el día en que se estrenó el concurso de talentos musicales 'Objetivo fama', para el que ella audicionó y en el que participaría. Al día siguiente debía ingresar a la academia con los demás concursantes.



García relata que esa noche, el 2 de febrero de 2004, se dirigía para su casa luego del estreno, pero se quedó dormida mientras conducía. Tenía 22 años.



(Además: Así lucieron J Balvin y otros artistas en los Premios Juventud)



Billboard, en un artículo de 2007, cuenta que el evento le causó fracturas en la pelvis y la clavícula. Además, tuvieron que hacerle 40 puntos de sutura en su rostro. La recuperación tardó cerca de dos meses.

"Obviamente, algo así te agrega mucho como ser humano en el sentido en que valoras todo más. Quieres estar totalmente seguro de llegar a la gente. Estás mucho más decidido", le dijo a Billboard en ese momento.



Además, en un video publicado en su canal de Youtube en 2008, la puertorriqueña se refirió al suceso diciendo que "la gente se enfoca demasiado en algo trágico". Y agregó: "Que la gente vea que sí me pasó eso, me superé. Estoy haciendo otras cosas en mi vida y la gente tiene que empezar a valorar esas otras cosas que existen en mí".



Tiempo después del accidente, firmó con Sony BMG. Fue solo cuestión de tiempo para que su carrera despegara. Su sencillo 'Hoy ya me voy', lanzado en 2007, debutó en el puesto 42 de la lista de éxitos latinos (Hot Latin Songs) de Billboard.