Kanny García es una reconocida artista de la música hispana. La mujer ha tenido una exitosa carrera que la ha catapultado a la fama internacional. Por estos días, se encuentra en Colombia participando del programa ‘La Voz Senior’ y ya estuvo en ‘La Voz Kids’.



A pesar de su popularidad, muchas personas desconocen algunos detalles de la vida personal de la cantante. García cumplió 40 años el pasado 25 de septiembre y nació en Toa Baja, Puerto Rico.



(Siga leyendo: Amber Heard reaccionó al nuevo romance de Johnny Depp).

Su nombre real es Encarnita García de Jesús y se hizo conocida gracias a su actuación en un reality show de su país, en 2004. Ese mismo año la artista sufrió un aparatoso accidente automovilístico en el que casi pierde la vida.



García estuvo casi dos meses en recuperación tras sufrir una grave fractura en la pelvis y la clavícula. Este momento marcó un antes y un después en la vida de la puertorriqueña.



En la actualidad mantiene una relación sentimental con Jocelyn Troche, con quien se casó en una romántica ceremonia en 2019. La pareja lleva más de seis años juntas y en redes sociales suelen presumir su amor.



Kany García saltó a la fama luego de que su álbum de 2007 ‘Cualquier día’ debutara como uno de los más escuchados del año. Desde entonces se convirtió en una de las artistas más establecidas de la música pop en español.



(Más: Recién casados prefieren dinero para pagar deudas en lugar de regalos de boda).

Facebook Twitter Linkedin

Kany García y su esposa Jocelyn Troche. Foto: Instagram: @kanygarcia

Su familia

La puertorriqueña es muy unida a sus familiares. En numerosas ocasiones ha dejado en evidencia la buena relación que mantiene con sus papás y especialmente con su progenitor.



(También: Al estilo de 'La Peliteñida', Lorna Cepeda recrea una escena de 'Betty, la fea').



Antonio García, el padre de Kany, fue un exsacerdote español que dejó la vida religiosa para casarse con la mamá de la artista. La muerte de García en 2017 supuso un duro momento para la cantante, que desde entonces no deja de recordarlo.



"Papi fue la persona que me enseñó la capacidad que tengo hoy día de amar a alguien. Ha sido la persona que más he amado en mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram.



En su último álbum, estrenado en 2018, Kany le dedicó una canción a la memoria de su padre. El sencillo ‘Confieso’ habla de la relación que tuvieron y la falta que hace García en la vida de su hija. La famosa suele cantar esta canción en sus conciertos como un homenaje al hombre.

Más noticias

El tierno video de Yanfri hablando y bromeando en inglés

Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco se reencontraron, esto se dijeron

Jessica Cediel no pedirá reparaciones al médico que le inyectó biopolímeros

Cogen con 'las manos en la masa' a Julio César Herrera, mientras salía de casa

Ronaldinho estuvo en Ecuador e hizo gala de su magia con el balón

Tendencias EL TIEMPO