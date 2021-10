¿Cuáles son las posturas más 'rápidas' del Kamasutra?

En los momentos en los que hay mucha pasión, pero poco tiempo se suele recurrir al sexo rápido, una practica en la que habrá menos duración pero puede ser igual de placentera a una relación sexual común que tenga con supareja.



En estos casos, es posible realizar posturas que le permitan alcanzar un intenso placer, a pesar del tiempo limitado, y conseguir un orgasmo durante la intimidad.



No todos los cuerpos funcionan ni responden de la misma manera ante los estímulos sexuales, por lo que para algunas personas es difícil llegar a un orgasmo, un caso que es más frecuente en mujeres. Sin embargo, esto no impide que puedan disfrutar y satisfacer su deseo sexual en un lapso corto.



No hay un estudio acerca de posturas que hagan más placentero el encuentro sexual. Aún así, hay algunas tendencias que pueden ser identificadas con respecto a qué prefieren las personas a la hora de experimentar posiciones en el sexo.



A la hora de tener un ‘rapidito’ lo ideal es tener posturas en las que haya control de la penetración y en las que se pueda tener contacto con las manos. Según la doctora en psicología de la salud y sexóloga, Sílvia Pastells, las posiciones en las que se pueda estimular o ser estimulado, fomentan el orgasmo de ambos.

¿Cuáles son las posiciones que puede practicar?

De acuerdo con Joaquín Ferrera, sexólogo y psicólogo, hay posturas de penetración que permiten que haya también una estimulación manual de las partes erógenas, como lo son: ‘vaquera’, de ‘perrito’, la ‘cuchara’ y la ‘gran X’.

Vaquera

En esta pose, la mujer se encuentra arriba del hombre de cara a él, lo que permite que haya contacto visual. Así mismo, facilita la estimulación de los senos y el clítoris por parte de ella misma o de la pareja.



“Es aún más placentero, si ella describe pequeños círculos durante la penetración”, describe el experto.



Perrito

En esta postura la mujer se pone en cuatro y apoya sus antebrazos o su rostro, mientras el hombre se encuentra detrás de ella. Esta posición permite la estimulación del clítoris ya sea de forma manual o con algún juguete sexual de la preferencia de la pareja.



De acuerdo con Ferrera esta se puede realizar en un sofá o cualquier otra superficie. Su gran tendencia se debe a que la vagina “quedará más expuesta a la penetración”.

La cuchara

Al contrario del ‘perrito’, en la ‘cuchara’ ambos están recostados y la vagina no está igual de expuesta. Sin embargo, también está la posibilidad de que haya contacto con zonas erógenas de manera manual mientras se está penetrando.

La gran X

“Ambos acostados, de lado. Ella, de espaldas a ti, debe colocar sus piernas atravesando el centro de tu cuerpo, para que así ambos formen una gran ‘X’”, explica en su sitio web el sexólogo.



Esta postura al igual que las anteriores permite el contacto manual con el clítoris.



