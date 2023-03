Kali Uchis canceló inesperadamente su presentación en el Festival Estéreo Picnic hace algunas horas, la artista se presentaría este domingo 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18. Sin embargo, anunció mediante sus redes sociales no sentirse bien para realizar su show.



"Necesito disculparme con mis fans en Colombia que querían verme el día de mañana en el FEP", dijo.



Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas nacionales que se presentarán

La pereirana canceló. Foto: Captura instagram

La artista añadió: "No me siento bien para realizar mi show, en este momento para mi es muy importante enfocarme en mi salud mental y física. Espero puedan seguir disfrutando del festival con las demás presentaciones a pesar de no poder estar allí".



Para finalizar dijo a sus seguidores: "Les amo y mil gracias de todo corazón por respetar y entender que necesito volver a mi lugar seguro".



La artista colombo-estadounidense era una de las encargadas de cerrar el Festival Estéreo Picnic.



Sus seguidores esperaban su llegada al país para escuchar su nuevo álbum 'Red Moon in Venus'.



Manillas cashless: así podrá comprar productos durante el FEP

Finalmente anunció que sí se presentará Foto: Instagram: Kaliuchis

La cancelación de la artista se suma a las de Willow Smith, Blink-182, Omar Apollo, Dominic Fike y 100 gecs.



Sin embargo, hace pocos minutos subió un nuevo comunicado en el que indica que si se va a presentar en el Festival:



"Haré mi show con la mayor entrega a pesar de sentirme de la manera en la que me siento, así que por favor espero que puedan entender que a pesar de tomar el valor suficiente para pararme en frente de un escenario para ustedes, también puedan tener empatía".



La artista añadió que se presentará en el mismo horario que estaba previsto y que hará lo posible para reponerse emocionalmente.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS