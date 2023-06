El magnate Elon Musk contrató a un joven de 14 años para que se desempeñe como ingeniero de Software en su empresa Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX. Se trata de Kairan Quazi, un niño prodigio que se graduará como profesional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santa Clara, en California, Estados Unidos, el próximo 17 de junio.

La historia de este joven se ha vuelto viral, pues no solo se convirtió en el graduado más joven en los 172 años de su universidad, sino que también está a punto de hacer parte de la corta lista de las 10 personas que más jóvenes que se han graduado de los estudios superiores.



Según ‘Los Angeles Times’, la familia de Quazi descubrió por primera vez que su hijo tenía un intelecto avanzado cuando comenzó a hablar con oraciones completas con solo dos años. Además, escuchaba la Radio Pública Nacional en el jardín de infantes y hablaba con sus maestros y compañeros de las historias que escuchaba.



Luego, cuando estaba en tercer grado, Quazi realizó unas pruebas que mostraban su inteligencia y se dio cuenta estaba un 99.9% por encima del promedio. Por esta razón, sus estudios escolares no fueron un desafío para él.

Posteriormente, se inscribió en el colegio comunitario ‘Las Positas’, donde también trabajó como tutor, y dos años después, cuando tenía 11, se transfirió a la universidad de Santa Clara para estudiar informática e ingeniería. Además, realizó un pasantía de pregrado que involucraba trabajo de inteligencia artificial generativa en el laboratorio de investigación de la empresa de tecnología Intel.



“Fue en el entorno universitario donde sentí que estaba aprendiendo al nivel que debía aprender”, le dijo Quazi a ‘Los Angeles Times’.



Cómo ya casi va a acabar sus estudios universitarios, el joven intentó abrir una cuenta de LinkedIn para encontrar trabajo, sin embargo, la plataforma no lo dejó, ya que no cumplía con la edad mínima de 16 años.

Sin embargo, esto no lo afectó, pues en su cuenta de Instagram mostró su nuevo puesto trabajando como ingeniero de software en Starlink, la división de servicios satelitales e Internet de SpaceX.



"Me uniré a la compañía más genial del planeta como ingeniero de software en el equipo de ingeniería de Starlink", decía en su publicación. "Una de las pocas empresas que no utilizó mi edad como un indicador arbitrario y obsoleto de madurez y capacidad", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

