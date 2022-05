“No tengo palabras ni pensamientos. Una hermosa niña se ha ido”, fueron las cortas frases que utilizó la madre de Kailia Posey para anunciar su repentino deceso. Aunque en principio se desconocían las causas de su muerte, la familia reveló que Posey se quitó la vida.



La joven es recordada por su participación en el programa ‘Toddlers and Tiaras’, del canal ‘TLC’, en el cual se mostraba cómo se desenvolvían niños en concursos de belleza de Estados Unidos. Para Latinoamérica el show se llamó ‘Princesitas’ y se emitió por ‘Discovery Home and Health’, durante 2009 y 2013.

Precisamente, fue estando allí que con tan solo cinco años se hizo viral en redes sociales una particular imagen suya: hacía una mueca y sonreía mientras daba una entrevista a las cámaras. No solo se convirtió en un meme, sino en un GIF que miles de internautas usan en la actualidad.

Kailia Posey, quien se convirtió en un popular GIF ha fallecido inesperadamente a los 16 años de edad. pic.twitter.com/kRvqBhl2Mf — Cerebros (@CerebrosG) May 3, 2022

Durante siete temporadas, Posey destacó por su alegría y autenticidad. Según lo mostrado en el programa, Marcy Posey Gatterman, su mamá, la acompañaba a cada evento y la alentaba a llevarse la corona de las competencias de belleza.



“Ella es una profesional cuando llega. Dirá que está nerviosa, pero una vez que llega a ese escenario, es una profesional”, dijo la señora Posey en uno de los episodios emitidos, reseñado por el medio ‘Page Six’.



(Lea también: La abogada ‘reina de los divorcios’ que defendió a Johnny Depp en el suyo).

¿Nos lee desde la app del EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

Un camino en ascenso

Su paso por la televisión le trajo consigo nuevas oportunidades, pues continuó compitiendo en concursos y demostrando su talento.



“Ganó innumerables coronas y trofeos después de competir en el circuito de concursos toda su vida. Tenía ofertas de trabajo en giras profesionales y recientemente había sido seleccionada para ser animadora en su escuela”, comentaron familiares al medio ‘TMZ’.



(Además: Abogado de Amber Heard pidió desestimar caso; defensa de Depp responde).

¿Nos lee desde la app del EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

De hecho, era usual verla con trajes de gala o posando para las cámaras, como compartía en sus redes sociales. Uno de sus últimos concursos fue el Miss Teen Washington el pasado mes de febrero de este 2022.



Era multifacética. Además de los reinados, la joven era contorsionista -había logrado estar en presentaciones del Circo del Sol- y también le gustaba la actuación, gracias a la cual obtuvo un papel en la película ‘Eli’, de la plataforma Netflix.



Sus seres cercanos aseguraron que, así mismo, tenía en mente hacer un curso de aviación con el objetivo de ser piloto profesional.

‘Tomó la decisión precipitada’

Tan pronto la señora Posey comunicó su muerte, medios estadounidenses intentaron establecer las circunstancias en las que se produjo. Al principio, como informó la cadena ‘Fox’, se hablaba de que había sufrido un accidente de tránsito en Las Vegas.



Pero familiares le aseguraron al medio ‘TMZ’ que la joven “desafortunadamente, en un momento repentino, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida terrenal”.



(Siga leyendo: Debanhi Escobar: papá de la joven envió mensaje a las amigas y dio detalles).

¿Nos lee desde la app del EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

Por tal motivo, sus allegados decidieron abrir un fondo para recibir donaciones que permitan ayudar a “estudiantes en crisis”. “Gracias por honrar la corta y hermosa vida de Kailia ayudando a otros jóvenes”, se lee en la descripción de la página de la fundación Whatcom.

También puede leer:

- Bill Gates habla de su divorcio con Melinda Gates: ‘Causé dolor’.

- Cintia Cossio reveló por qué fue expulsada del ‘reality’ Acapulco Shore.

- La mujer con las mejillas más grandes del mundo busca que sean más grandes.

- Amber Heard: ¿No estará en Aquaman 2?

Tendencias EL TIEMPO