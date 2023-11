Justin Timberlake se refugia en las playas de México, tras declaraciones de Britney

Al parecer, el famoso cantante y actor Justin Timberlake decidió tomar un respiro lejos de Los Ángeles, su ciudad de residencia, tras verse envuelto en una polémica desencadenada por las revelaciones de su exnovia, Britney Spears.

Polémica por las revelaciones de Britney Spears



En las últimas semanas, el nombre de Justin Timberlake estuvo en el centro de la atención debido al libro de memorias de Britney Spears, en el que ella afirmó que durante su relación a principios de los 2000, quedó embarazada pero se vio obligada a someterse a un aborto debido a la oposición del cantante a ser padre.

Las redes sociales se llenaron de críticas y ataques hacia Timberlake, lo que lo llevó a tomar medidas como restringir los comentarios en sus perfiles sociales y abandonar temporalmente California, donde reside.

Las declaraciones de Britney en su libro desataron polémica. Foto: Instagram: @britneyspears / @justintimberlake

Refugio en Cabo San Lucas, México



De acuerdo con varias fotografías publicadas por el 'Daily Mail', Justin Timberlake, junto a su esposa Jessica Biel y sus dos hijos, tomó la decisión de refugiarse en Cabo San Lucas, México, para unas vacaciones familiares y alejarse del escrutinio mediático. El viaje a tierras aztecas tuvo lugar el pasado 30 de octubre.



Según informa el medio, Timberlake llegó a México con un semblante de buen humor, luciendo una playera blanca, pantalones grises, una gorra de béisbol y zapatos deportivos.

Una fuente cercana al artista y actor reveló que la pareja optó por la playa como destino debido a las "cosas odiosas que la gente decía" sobre Timberlake. Las acusaciones llegaron a calificarlo como un hombre de "doble moral y mala reputación".



Su excompañero, Lance Bass, hizo un llamado al público para que lo perdonara, siguiendo el ejemplo de reconciliación que Britney había mostrado anteriormente.

¿De qué se trata el libro de Britney Spears?

La cantante icónica Britney Spears lanzó su obra autobiográfica titulada 'The Woman In Me' el 24 de octubre de 2023.

El libro ofrece una mirada profunda a la vida de Britney, explorando momentos cruciales y controversias que han dejado una huella imborrable en su carrera y su existencia.

(Lea: 'La mujer que soy': ¿desde cuándo se vende el libro de Britney Spears en Colombia?).

La cantante tiene 41 años. Foto: Instagram:@britneyspears

Uno de los aspectos más y polémicos del libro es la revelación de que, durante su relación con Justin Timberlake en los primeros años de los 2000, Britney Spears tomó la difícil decisión de someterse a un aborto.

Además, 'The Woman In Me' ofrece un vistazo a la vida de Britney después del levantamiento de la tutela que su padre ejerció sobre ella durante 14 años. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, liberándola de restricciones legales significativas.

#FreeBritney: línea de tiempo en el caso de la artista

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO