Justin Timberlake se disculpa con su esposa por fotos con otra mujer

Hace unas semanas se revelaron unas comprometedoras imágenes en las cuales Justin Timberlake, reconocido actor y músico, aparecía de la mano con la también actriz Alisha Wainwright.



El revuelo mediático, principalmente, se dio a raíz de la situación sentimental de Timberlake: él está casado con la actriz Jessica Biel, con quien lleva más de seis años de compromiso. Muchos medios tildaron esto de infidelidad.

El pasado jueves, el artista se pronunció al respecto publicando una carta en Instagram en la cual pide disculpas por la situación y los estragos que esto podría haber causado en el ánimo de su esposa.

“Hace unas semanas mostré una gran falta de juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi coprotagonista y yo”, aclaró el músico, de 38 años, acusando que todo sucedió porque bebió demasiado licor.



"Lamento mi comportamiento, debería haberlo hecho mejor", expresó el artista ante sus más de 58 millones de seguidores en la red social.



Jessica Biel, actriz que ha participado en un buen número de producciones, no se ha pronunciado sobre la difusión de las imágenes. Sin embargo, fue una de las personas principales a las cuales aludió Timberlake en la misiva.



"Pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar por una situación tan vergonzosa, y estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre que puedo ser", escribió, asegurando, de paso, que ese "no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo".

Jessica Biel le dio a Justin Timberlake el 'sí quiero' en 2012 luego de iniciar una relación en 2007.



El músico y actor ha pasado mucho tiempo con Alisha Wainwright (la mujer de la comprometedora foto) debido a que son los protagonistas de la película 'Palmer', la cual cuenta la historia del exconvicto Eddie Palmer.



El proyecto ha dado 'sus primeros pasos' este año, por lo cual aún no hay mayores detalles ni fecha exacta de estreno.

