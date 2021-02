Por qué Justin Timberlake les pidió perdón a Britney y a Janet Jackson

Este 12 de febrero, Justin Timberlake, cantante y actor estadounidense, realizó una publicación en Instagram en la que les pidió disculpas a Britney Spears y a Janet Jackson por incidentes del pasado que fueron catalogados como actos machistas.



En el caso de Britney Spears, la polémica se desató tras la publicación del documental ‘Framing Britney Spears’, en el cual se revelan detalles de la intimidad de Timberlake y la cantante cuando fueron pareja entre 1999 y 2002.



(Lea también: Infidelidades habrían aumentado durante la pandemia).

El largometraje, producido por el periódico ‘The New York Times’, muestra cómo el cantante acusa a Spears de haberle sido infiel y de utilizar su relación para generar simpatía en el público.



Tras ver esto, varios de los fans de la cantante estadounidense empezaron a criticar a Timberlake por redes sociales.

Britney Spears y Justin Timberlake. Foto: AFP

(Le puede interesar: Los momentos más oscuros a los que ha sobrevivido Britney Spears).

El caso Jackson

El incidente con Janet Jackson se presentó en 2004, cuando los dos artistas realizaron el show de medio tiempo del Super Bowl. En un momento del espectáculo, Timberlake le arrancó una parte del vestido a Jackson, lo que la dejó con una parte de su pecho al descubierto.



Aunque no se conozca exactamente la razón del percance, Jackson fue quien recibió los comentarios negativos, lo cual afectó su carrera. Mientras tanto, Timberlake se libró de la controversia y hasta se volvió a presentar en el mismo evento años después.

(Lea también: Justin Timberlake responde video de su ex Britney Spears).

Janet Jackson y Justin Timberlake durante la presentación del show de medio tiempo del Super Bowl en 2004. Foto: AFP

“He visto los mensajes, comentarios y críticas, y por eso quiero responder. Me siento profundamente culpable por los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema. Cuando hablé en el momento equivocado o callé cuando debía hablar. Siento que me he quedado corto en estos momentos y en muchos otros. Me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, comentó Timberlake al inicio de su publicación.



En los siguientes párrafos del mensaje, el cantante les pide disculpas a Spears y a Jackson por lo sucedido y además denuncia que la industria está corrompida por los estereotipos que les dan un lugar de privilegio a los hombres y, sobre todo, a los de raza blanca.

(¿Nos sigue desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Siga leyendo: Detienen por tráfico de drogas a reconocido guionista de series de TV).

Tendencias EL TIEMPO.