Justin Timberlake estaría preparando nuevo proyecto musical: ¿es el regreso de NSYNC?

Desde el lanzamiento del álbum ‘Man of the Woods’ en 2018, el cantante Justin Timberlake no volvió a sacar temas musicales, al parecer, porque quiso tomarse un descanso de su carrera.

Ahora, el 16 de enero, el estadounidense, de 42 años, publicó su primer video del año en TikTok en el cual citó el comentario de un internauta que decía “¿Música nueva?”, para dejarse ver en lo que se creería es un estudio de grabación.



En el ‘clip’, Justin cuenta con sus dedos hasta el número seis y sin decir una sola palabra, sale de la visión de la cámara.



Horas más tarde, en Instagram, red social en la que días antes eliminó todas sus publicaciones, subió unas fotografías con la leyenda “EITIW”.

Justin Timberlake prepararía nueva música

Entre las imágenes que más llamaron la atención, se aprecia un volante al revés que expresa: “Desaparecido. Has visto a este hombre”, seguidamente se lee el nombre del cantante.



Los más de 72 millones de seguidores que tiene Justin Timberlake en la plataforma digital, han estado especulando si se trata de un nuevo álbum musical o un proyecto audiovisual que podría llevar el nombre de “EITIW”, que significaría, según usuarios de Reddit, “Everything I Thought I Was”, luego de que se percataran que esta frase fue solicitada como marca registrada.

También se ve a aquellos que sueñan con un regreso de la banda NSYNC, hecho que ha sonado desde hace varios meses en las redes sociales.



Por el momento, no hay nada confirmado, por lo que solo queda esperar a que el mismo Justin Timberlake decida aclarar de qué se trata las enigmáticas publicaciones que ha hecho en los últimos días.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

