Justin Bieber y su drástico cambio de aspecto físico

Tomado de Instagram: www.instagram.com/jdbmysky

Hace unas semanas Bieber publicó en su cuenta de Instagram videos en los que confiesa que padece de la enfermedad de Lyme, una patología infecciosa que se contrae por la picadura de las garrapatas.



También dijo que padece de mononucleosis infecciosa y mencionó que quiso hacerlo público por las constantes críticas a su aspecto físico.



“Mientras mucha gente no para de decir que el aspecto físico de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., y de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme. (…) No solo es eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud”, dijo.