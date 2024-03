Justin Bieber cumplió 30 años alejado de la música

De cuando en cuando, un artista logra causar tal impacto que se convierte en un movimiento, casi que en un culto, y a sus fans se les termina llamando por su nombre o apellido. Es el caso de Taylor Swift y las swifties, One Direction y las directioners, Demi Lovato y las lovatics y Justin Bieber y las beliebers.



Tan amado como odiado, Justin Bieber continúa dando de qué hablar,especialmente entre su fandom, que espera pronto que el joven que saltó a la fama con Baby vuelva a la música y a los escenarios que dejó desde 2022.



Hoy, a sus 30 años recién cumplidos, Justin Bieber sigue siendo todo un icono, ya madurado y consagrado, con un legado al que todavía le quedan páginas por llenar. Porque Justin, que se alejó de la música por problemas de salud, ha prometido un “nuevo comienzo” en su Instagram y se ha mostrado “emocionado por este nuevo año” con una foto de él sentado con un piano y una guitarra de fondo.

Solo un único Justin

Aunque creció en Stratford, Ontario, Justin Drew Bieber nació en el St. Joseph’s Hospital, en London, Canadá, el 1 de marzo de 1994. Hijo de una madre soltera, Pattie Mallette, que lo tuvo con solo 18 años, salieron adelante gracias a que ella compaginaba varios trabajos para mantenerse.



Justin tiene, además, dos medio hermanos por parte de su padre, Jeremy Bieber. Por la herencia paterna tiene también ascendencia alemana, inglesa e irlandesa; mientras que las raíces de su familia materna son franco-canadienses.



Hubo dos intereses precoces en él: los deportes (practicó fútbol, hockey y ajedrez) y la música (aprendió a tocar la guitarra, el piano, la batería y la trompeta). Esta última fue la que prevaleció entre sus gustos.



Consciente de su talento después de quedar de segundo en un concurso local con 12 años, la madre de Justin comenzó a subir videos de su hijo a Youtube. El joven aparecía cantando versiones de algunos de sus artistas favoritos, como Usher, Justin Timberlake, Stevie Wonder o Chris Brown.

A los 14 años, firmó su primer contrato discográfico, mientras que dos de esos artistas admirados, Usher y Timberlake, pujaron por él: “Si quieres ir con él, serán Justin y Justin… Conmigo, solo habrá un Justin”, le dijo Usher para convencerlo, según confesó a la revista People. Y así fue.



El resto, es historia. Justin sacó un primer EP, My World (2009), con el que se dio a conocer. Pero fue Baby, el sencillo de su álbum My World 2.0 (2010), el tema con el que se catapultó del todo a la fama internacional, convirtiéndose en el fenómeno revelación, en un icono de toda una generación de jóvenes.



A partir de ahí, su música ha ido madurando con cada disco nuevo: Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015), Changes (2019) y Justice (2021), además de algunos álbumes recopilatorios y remixes.



Su ausencia musical desde el último CD, se debe a problemas de salud que le obligaron a cancelar su gira en 2022 y 2023: “estoy sufriendo el síndrome de Ramsay Hunt”, explicó en sus redes sociales, mostrando la parálisis facial que padecía por cuenta de una culebrilla que afecta el nervio facial cerca los oídos. El retiro de los escenarios fue forzoso, porque, de no cuidarse, esta enfermedad le podía comprometer su audición.

Cuando Justin Bieber aplazó su gira a causa de una parálisis facial. Foto: Instagram: @justinbieber

Sin embargo, el joven nunca se ha quedado quieto. En 2019, lanzó su propia marca de ropa Drew House, que lleva su segundo nombre y tiene por concepto diseñar ropa unisex y cómoda. Además, Bieber ha entendido su potencial en redes sociales. Bueno, él lo sabe desde que su mamá subía videos suyos a Youtube cantando, porque el poder de esa red social lo hizo famoso y lo llevó al éxito. Por ejemplo, su versión de With You, de Chris Brown, cosecha 62 millones de vistas en 16 años de publicado.



Su impacto en las redes lo ha sabido monetizar, convirtiéndose en uno de los artistas que más gana por publicar en Instagram (1.7 millones de dólares por cada post).



​

En cuanto al terreno personal, inolvidable fue la larga relación que Justin Bieber mantuvo con Selena Gomez, otra de los iconos juveniles de su momento. Después se le ha relacionado con varios nombres de famosas como Miranda Kerr, Barbara Palvin, Chantel Jeffries, Adriana Lima, Kourtney Kardashian, Sofia Richie o Paola Paulín.



Sin embargo, desde 2018 sus afectos están con la modelo Hailey Baldwin, con la que se comprometió y casó ese mismo año, y con la que ya había estado en el pasado entre 2015 y 2016. Nunca dejaron de ser amigos y eso facilitó su posterior reconciliación romántica y su boda.

El cantante y la modelo siempre lucen como si fueran a eventos distintos. Foto: Instagram / @justinbieber

Regreso esperado

Desde que canceló su gira, Justin no ha estado muy presente en la vida pública salvo un par de apariciones recientes en eventos. Por ejemplo, el 1° de febrero, el artista apareció cantando sus éxitos en un concierto privado dentro de un evento de su marca de ropa y el equipo de hockey Maple Leafs. Eso más la publicación de año nuevo de Bieber en Instagram animó e ilusionó a sus fans sobre su regreso a los escenarios.



De hecho, todo el mundo esperó y creyó que el canadiense acompañaría a Usher, encargado del show de medio tiempo del Super Bowl, en su presentación cantando su sencillo compartido Somebody To Love, pero no fue así.



El canadiense, que disfrutó de la actuación como público desde su palco, compartió en redes una foto del que fuera su mentor junto al siguiente texto: “Te quiero, hermano. Nadie puede cantar y bailar como lo haces tú. Te quiero desde el fondo de mi corazón. Trayendo la ‘A’ al mundo. Solo tú, cariño”.



Ante los rumores de un mal ambiente entre ambos, una fuente cercana a Justin señaló que el cantante simplemente no estaba preparado para presentarse junto a su amigo.



El 1° de marzo, Justin Bieber sopló las 30 velas de su torta de cumpleaños. Y muchos esperan que, en alusión a sus propias palabras, el regalo para esta nueva década sea, por fin, ese regreso en forma de disco y conciertos que los beliebers llevan tiempo deseando.

NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

(*) Con información adicional de EL TIEMPO.