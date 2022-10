El rapero estadounidense Kanye West sigue en el ojo del huracán después de sus polémicas declaraciones de las últimas semanas. El exesposo de Kim Kardashian ha sido criticado por decenas de famosos.



Todo empezó por un desfile de la Semana de la Moda de París que se celebró hace unos días. West apareció en uno de los eventos con una camiseta que decía ‘White Lives Matters’, que se traduce como ‘las vidas blancas importan’.



Debido a la frase, muchas personas mostraron su rechazo. Una de ellas fue Gabriella Karefa-Johnson, editora de moda de la revista Vogue. Kanye utilizó su cuenta de Instagram para replicarle y atacó a la mujer.



Personalidades del mundo de la moda como Gigi Hadid salieron a defenderla. Entre esas estuvo Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber, que publicó una historia en apoyo a la editora.



“GKJ todo el día, todos los días. Mi respeto por ti corre profundo! Conocerte es adorarte, trabajar contigo es un honor. La más amable. La más talentosa. La más divertida.”, escribió Hailey en su historia de Instagram.



Hailey Bieber mostró su apoyo a Gabriella vía Instagram.



“Realmente te adoro de la luna y de regreso” pic.twitter.com/7Xj6RfBJYX — Little Freak ²⁸ 🍁 (@littlefhoney) October 9, 2022

Justin y Hailey Bieber celebraron cuatro años de casados hace unos meses. Foto: Instagram: @justinbieber

El ataque de Kanye West a Hailey

A pesar de su larga amistad con Justin Bieber, al rapero no le habría gustado el comentario de Hailey Bieber. Horas después, West le pidió en Instagram a Justin que “controlara a su chica”.



"Para los pies a tu chica antes de que me enfade. Se supone que eres mi amigo, ¿verdad?", expresó West.



El cantante no se quedó allí y publicó un articulo sobre la defensa de Gigi Hadid y Hailey Bieber a la editora de Vogue. West le preguntó a sus seguidores si lo habían cancelado nuevamente y una vez más se refirió a Justin Bieber.



Luego compartió el link de una noticia de 2016 sobre un presunto romance entre Drake y Hailey Bieber, antes de que ella se casará con Justin. Kanye también habló de las supuestas cirugías estéticas que se ha hecho la modelo, las cuales siempre ha negado.



Debido a los numerosos ataques y afirmaciones, Justin dejó de seguir al rapero en todas las redes sociales. Según TMZ, una fuente cercana reveló que la pareja se encontraba decepcionada del artista.



"Están dolidos por los ataques de Kanye, especialmente porque estuvieron allí para él en 2020 cuando estaba pasando por un momento difícil en su vida, viajando a Wyoming para visitarlo en su rancho", expresó la fuente a TMZ.



Kanye West no ha parado de encender la polémica en los últimos días. También se ha enfrentado a Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bella Hadid, entre otros. Adicional a esto, lanzó críticas a Adidas y aseguró que acabó su contrato con GAP.

Kanye West publicó otro post agrediendo a Hailey Bieber y Gigi Hadid.



“Ellos no quieren darle a una mujer negra el trono que se merece. Ellos quieren el trasero cursi de Gigi Hadid y la nariz operada de Hailey Baldloose” pic.twitter.com/HMNkVX04wI — Little Freak ²⁸ 🍁 (@littlefhoney) October 9, 2022

