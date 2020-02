El oscuro pasado de Justin Bieber: fue adicto hasta al jarabe para tos

El cantante y bailarín canadiense Justin Bieber, en su nueva serie documental 'Seasons', de YouTube Originals, admitió haber empezado a fumar sustancias psicoactivas desde los 13 años.



En el quinto episodio de la serie, 'The Dark Season', cuenta cómo su adicción por las drogas lo llevó a la depresión.

Bieber, quien tiene más de 50 millones de suscriptores en YouTube (récord por ser el artista más seguido en esta plataforma digital), inició su carrera a los 14 años: Scooter Braun descubrió su talento a través de un video en esta misma plataforma.



Ya en ese entonces, el cantante tenía problemas con las drogas. Sin embargo, el ritmo de la fama le complicó todo y empezó a consumir alucinógenos, volviéndose adicto hasta al jarabe para la tos.



Aun así, intentó salir de su problema de drogas con antidepresivos.

"Sentía que estaba muriendo. Mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tenía pulso. La gente no sabe lo serio que se puso esa situación”, contó en el episodio anteriormente mencionado.



Sus grandes motivaciones para salir adelante, explicó, han sido su esposa, Hailey Baldwin, la música y los admiradores.



“Me he comprometido a mejorar: quiero ser el mejor esposo, el mejor padre y el mejor amigo que pueda. Además, que todos los fanáticos puedan disfrutar de la música que hago. No puedo hacerlo si no estoy sano y no lo he estado durante mucho tiempo”, agregó.

Bieber está casado con Hailey Baldwin. Foto: Instagram: @haileybieber

Hay que recordar que, el año pasado, se hizo público que el artista usaba una cámara de oxígeno para someterse a tratamientos que le ayuden a eliminar sustancias tóxicas de su cuerpo.



'Seasons' ha sido el medio por el cual Bieber ha mostrado un lado de su vida personal y musical que no se había podido ver antes. En este proyecto, ha hablado desde la creación de su último trabajo musical hasta de su matrimonio y vida sentimental en los últimos dos años.



La serie, que cuenta con seis capítulos publicados, no ha sido terminada de grabar.



Según CNN, Michael D. Ratner, director y productor ejecutivo de esta, afirmó que el episodio final cubrirá la vida de Justin en estos días de febrero, pues son las vísperas del lanzamiento de su última producción musical.

Me he comprometido a mejorar: quiero ser el mejor esposo, el mejor padre y el mejor amigo que pueda FACEBOOK

TWITTER

'Changes' es como se titulará su disco. Saldrá a la venta y se podrá escuchar en distintas plataformas de 'streaming' el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. Será el sexto álbum como solista del canadiense.



Durante su carrera, ha sido nominado 10 veces a los Premios Grammy, aunque solo ha ganado uno.



Tendencias EL TIEMPO