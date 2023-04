De seguro alguna vez ha escuchado la icónica canción 'Baby', la cual lanzó definitivamente a la fama a uno de los artistas canadienses más relevantes de la cultura pop.



Se trata de Justin Bieber un joven nacido en Ontario que alcanzó la fama después de que el ejecutivo de la industria musical Scooter Braun lo descubriera en YouTube.



(Le puede interesar: Evolución, el secreto del éxito de Justin Bieber).

Fue entonces cuando llevó a Bieber a Atlanta, Georgia, con el fin de firmar un contrato discográfico con Island Records en 2008. Su primer sencillo, 'One Time', fue lanzado en 2009 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial.



Desde entonces, Bieber ha lanzado varios álbumes de estudio, incluido su primer álbum 'My World 2.0' en 2010, que debutó en el número uno en las listas de Billboard y fue certificado como platino en varios países. Otros álbumes notables incluyen 'Believe' en 2012 y 'Purpose' en 2015, que incluyen éxitos como 'Baby', 'Boyfriend' y 'Sorry'.

Sus álbumes han sido un éxito tanto comercial como crítico, y ha ganado varios premios a lo largo de su carrera.



Por ejemplo, en el 2012, Bieber ganó el premio Billboard al Mejor Artista, gracias a su exitoso álbum 'Believe' y su gira mundial 'Believe Tour' Este premio reconoce al artista más exitoso del año en términos de ventas de discos, streaming y éxito en las listas de éxitos.



(No deje de leer: El abecé de Justin Bieber para los padres preocupados).



Así mismo, otro de sus mayores logros fue cuando en el 2015 ganó el primer Grammy a la Mejor Grabación Dance por 'Where Are Ü Now', tema que sacó con Diplo y Skrillex .

Así mismo, a lo largo de su carrera el cantante ha enfrentado algunos problemas personales, pero ha hablado abiertamente sobre su lucha con la depresión y la ansiedad, y ha utilizado su voz para crear conciencia sobre la salud mental.



Sin embargo, ha demostrado ser un artista talentoso y junto a los beliebers, logró consolidarse en la cima de la industria musical, como una de las celebridades más exitosas en los últimos tiempos.

Más noticias

Justin Bieber: estos son los escándalos en los que se ha visto implicado

Qué es la enfermedad de Lyme que padece Justin Bieber

Las parejas que tuvo Justin Bieber antes de casarse con Hailey Baldwin

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS