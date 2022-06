Los fanáticos de Justin Bieber sufrieron un revés luego de que en las últimas horas el cantante anunciara a través de sus redes sociales que pospondrá algunas fechas de su tour.



En los próximos días Bieber se presentaría en Toronto, sin embargo, se vio obligado a cancelar los conciertos del 7, 8 y 10 de junio. El artista utilizó Instagram para explicar que todo se debe a una recomendación de sus doctores, debido a la enfermedad de Lyme que padece.



El intérprete de ‘Baby’ no ha aclarado si cancela más conciertos y en redes sociales los fanáticos se preguntan qué pasará con las próximas fechas. El equipo de Bieber tampoco ha dicho a qué días se postergarán los eventos cancelados.



“No puedo creer que esté diciendo esto. Hice todo lo posible para estar mejor, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer los próximos shows por órdenes médicas. A toda mi gente, los amo mucho. Voy a descansar y a estar mejor” relató el cantante en una historia de su cuenta de Instagram.



Esta no es la primera vez que Justin Bieber acude a sus redes sociales para hablar de su batalla contra la enfermedad de Lyme, la cual le fue diagnosticada por primera vez en el 2020.



¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Se trata de una infección bacteriana causada por la picadura de una garrapata. Aunque algunas de las personas que son diagnosticadas pueden enfrentarla con antibióticos en poco tiempo, por lo general los síntomas quedan por años.



La enfermedad no tiene cura y se manifiesta con dolores musculares, en las articulaciones, fiebre, fatiga, escalofríos, dolores de cabeza y ganglios linfáticos inflamados. También se propaga hacia el sistema nervioso.



Otros famosos que viven con la enfermedad de Lyme son Thalía, Avril Lavigne, Bella Hadid y Richard Gere.

