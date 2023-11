Jurado de 'Yo Me Llamo' entra en llanto al conocer la triste historia de ‘Miguel Bosé’

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

La competencia está en una de las etapas más exigentes, pues César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



Cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 73 de la competencia, se conoció la conmovedora historia familiar de ‘Yo Me Llamo Miguel Bosé’ quien tras la interpretación de la noche logró conquistar al jurado al dar detalles de su vida privada.



Al finalizar el show de la noche, el ‘doble exacto’ fue sorprendido al recibir una videollamada de sus padres, quienes viven en Chile, recordemos que el concursante cuyo nombre de pila es Paulo Rojas, es oriundo de ese país y tiene una gran trayectoria en programas de televisión.

Al recibir la sorpresa, el imitador no pudo esconder la emoción y lloró de la emoción al recibir el mensaje de apoyo de sus padres, quienes son su mayor motivación, según dijo en el programa.



Los miembros del jurado han dejado ver en varias ocasiones que lo más importante para ellos es la familia, por lo que el maestro César Escola le preguntó al imitador sobre su relación con sus seres queridos y este le respondió que son su motor para seguir adelante y mejorar día a día.



Con esa respuesta, el jurado no pudo contener el llanto y aseguró sobre su relación con sus seres queridos: “la familia se hace cada vez más chiquita”, de inmediato se quedó sin palabras y no pudo seguir hablando de la emoción.



Por otro lado, ‘Yo Me Llamo Miguel Bosé’, al recibir la sorpresa, dijo: “Por supuesto que me afecta el hecho de que mi papito está enfermo, delicado, porque estoy lejos. Mi papá tiene cáncer y es algo que ya no es ajeno para nadie, pero el espíritu que él tiene y, el de mi mamá, es inigualable. Me ha dado la fortaleza para sentir que tengo que dar todo de mí”.

Luego de las presentaciones de los cinco imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Carin León, Ángela Aguilar y Luis Miguel.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y aseguró que ‘Yo me llamo Miguel Bosé’ fue el mejor imitador de la noche. Después, el intérprete seleccionó el busto de ‘Yo me llamo Rosalía’ y ganó 3 millones de pesos.

