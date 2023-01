El mánager y productor Jairo Martínez es recordado por los colombianos por su participación en la primera temporada de ‘Yo me llamo’ en la que estuvo junto Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez. Le confesó al programa ‘Lo Sé Todo’ que ha sido víctima de llamadas extorsivas.

De acuerdo con el relato del cartagenero, le han solicitado una gran cantidad de dinero para que no publiquen en las redes sociales videos íntimos de él. “Han sido cosas difíciles, pasé por un problema en Medellín de una estafa… que me tumbaron”, comentó Martínez.



También, aseguró que hay días en los que se le ve cansado y agotado por culpa de esta situación. Sin embargo, resaltó que no teme del contenido de dichos videos.



“La gente no asimila un cambio y aprovecha estas llamadas extorsivas, que si tú no me das plata como me dabas antes tengo unas fotos tuyas que voy a sacar, tengo un video grabado…”, comentó.



Asimismo, aseguró: “cuando a ti te llaman y te dicen que tienen unos videos tuyos y unas fotos tuyas que estás en pelota, o de pronto fumándote un tabaco o no sé, haciendo algo que la gente llama indebido, pues yo sigo las reglas… la dosis personal, no me emborracho en la calle, no manejo borracho”.



El presentador de ‘TeleCaribe’ recordó una de las respuestas que le dio a una de las personas que lo llamaban: “esas fotos son viejas, vente para mi casa, nos echamos un tatata (sic), tomamos fotos nuevas y la sacamos en todo lado, a mí no me importa”, concluyó.



Los internautas también han reaccionado sobre la situación por la que está pasando Jairo Martínez.



“Está como de malas lo tumbaron con las cripto monedas y ahora esto”, “No te des mala vida, ya sabes quién y si las saca lo denuncias a la fiscalía”, “Solo a Dios se le debe temer. Y solo él nos puede juzgar además todos somos pecadores los Santos están en el cielo”, “Pobre Jairito cada persona tiene derecho hacer con su vida lo que lo haga feliz y me encanta su actitud y a esos hijos de su madre su karma van a vivir”, se lee en la publicación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

