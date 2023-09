El programa de televisión MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los más vistos en la televisión, ya que tiene como concursantes a varias personalidades de la farándula colombiana, quienes deben enseñar su talento en la cocina a los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.



(Lea también: Diego Sáenz es catalogado como el ‘Judas’ de MasterChef, tras pesado comentario).



El actor y músico Juan Pablo Barragán, recientemente fue eliminado de la competencia, pues se encontraba en la cuerda floja junto a Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint, y para su último reto debían preparar un platillo libre, en el que demostrarán todo lo que habían aprendido durante el reality.

Sin embargo, su preparación llamada ‘Por una cabeza’ no convenció a los jueces, quienes habían dicho que este los había confundido: “No sé si es una genialidad porque es como un puré de papas de pescado frito. Por eso lo estoy analizando”, comentó Christopher Carpentier.



(Siga leyendo: La 'bobadita' que vale comer en nuevo restaurante del jurado de MasterChef Jorge Rauch).



Luego de su salida de la competencia, el actor reveló que el programa lo había salvado, puesto que enfrentaba problemas con su salud mental: “Estuve pensando en cosas muy feas, yo le digo a la gente que nunca está sola y que en el momento que tú pienses cosas feas, recuerda que siempre hay gente que te ama”.

¿Qué dijo Jorge Rauch de su eliminación?



En el canal oficial de YouTube de Laura Acuña, quien es una reconocida presentadora de televisión, invitó al chef Jorge Rausch para realizarle una entrevista sobre su vida personal, en la que reveló datos sobre su separación, sus primeros pasos en el mundo de la gastronomía y MasterChef.



La también modelo recordó que el programa inició sus transmisiones en Colombia alrededor del año 2015, seguido a esto, le preguntó al chef: “Quiero que tú me cuentes, así como las recetas tienen sus secretos, ¿cuál es el secreto de MasterChef?”, a lo cual respondió que la clave estaba en el formato y los participantes.



(De interés: Jorge Rausch, de 'MasterChef', confesó por qué terminó su matrimonio: 'Me arrepiento').



A continuación, la periodista le dijo al juez del programa que quería saber qué participante fue “el que más canas le sacó y el que más lo hizo reír”, ante esto Rausch reveló que los que más risas le sacaron fueron Piter Albeiro, Frank Martínez y Carla Giraldo.



Mientras que el más complicado de dirigir a la hora de cocinar fue Juan Pablo Barragán: “Hay unos muy necios, Barragán es súper necio”, a lo cual la presentadora soltó una carcajada y hasta ahí dejaron el tema.



El chef adicionó que disfruta mucho trabajar en MasterChef, y que en sus inicios debían aprenderse un libreto, pero que esto ya no se utiliza. Sin embargo, debían pasar largas jornadas de horario, ya que ingresaba 10 minutos antes de las 9 a.m, y su salida era entre las 7 y 8 p.m.

"La SEPARACIÓN de mi ex esposa, no fue fácil" Jorge Rausch | La Sala De Laura Acuña T28 E4

