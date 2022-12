Julio César Álvarez Montelongo, simplemente conocido como Julión Álvarez, es un cantante del género regional mexicano que en los últimos días dio de qué hablar tras pasarse de copas en uno de sus shows.



El intérprete, famoso por canciones como ‘Que te vaya bien’ y la versión norteña de ‘Fuentes de Ortiz’ (el tema que lanzó a la fama a Ed Maverick), tenía agendadas varias fechas en Querétaro y debido al éxito en ventas se abrió una cuarta. Sin embargo, se presentó a la del 9 de diciembre en un notorio estado de embriaguez.

Su actitud fue ampliamente criticada por gran parte de sus seguidores. Incluso, uno de ellos comentó: “En una ocasión saliste igual en Culiacán. Te esperamos cuatro horas, saliste a la 1 a.m. con muchas copas de más. A los 40 minutos nos fuimos”.



(Siga leyendo: ‘Mis dos mundos’: 15 años de carrera artística de Pipe Bueno).



Adicionalmente, fueron publicados en redes sociales varios videos del momento.

Ante lo sucedido, el cantante de 39 años utilizó su cuenta de Instagram para dar su versión de la historia y por medio de un comunicado afirmó: “Quisiera dar una explicación porque sé que merecen mucho respeto y lo tienen todo de nuestra parte”.



“El viernes después de tres eventos, uno más con lleno total, con tan bonita respuesta me llevó mi hermano Ricardo Álvarez de sorpresa al grupo Traviezoz De La Sierra”, inicia el texto. Luego, continúa recordando que le pusieron un corrido denominado ‘A mi paso’. Este describe lo que vivió cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo señaló de tener vínculos con el narcotráfico.

(Lea también: 'Sobrevivo por pura ansiedad': ¿RBD confirma gira para 2023?).



“Me la cantan, me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice, porque quería evitar llorar… No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza. Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados”, continuó.



Tras sus declaraciones recibió comentarios de apoyo de quienes entendieron su situación, pero no faltó quien reprochó su actitud y le recomendó que tuviera más respeto por el público.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS