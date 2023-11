Julio Jaramillo ganador de 'Yo me llamo' vive un susto por un microsueño

En la sexta temporada de 'Yo me llamo', el concursante Robinson Silvia cautivó a los jurados y a toda Colombia con su imitación de Julio Jaramillo, un cantante y compositor ecuatoriano.

El susto que vivió el imitador de 'Yo me llamo' por un microsueño

Robinson Silva reveló al programa de entretenimiento 'La Red', una serie de momentos que pusieron en riesgo su vida, a causa de varios microsueños que experimentó mientras viajaba por las carreteras de Colombia.

(Le recomendamos leer: ‘Yo Me Llamo Shakira’ hizo llorar a Amparo Grisales: sufrió la pérdida de su suegra).

"Aguantar mucho, los trasnochos, hay veces, cuando hay trabajo en un lado y toca tener los tiempos precisos, uno se afana mucho. A raíz de eso, por ser una persona cumplida, me pasan esos episodios", reveló el imitador.



En una época, el artista hacía serenatas por Villavicencio. Un día le cogió un microsueño y vio que un camión frenó, él de inmediato reaccionó y paró el carro. Ese momento, los daños solo fueron materiales y salió ileso.

Sin embargo, hace cinco años, la historia volvió a repetirse.

(A continuación: Yo Me Llamo: Elvis Crespo, Kany García y Bad Bunny le dijeron adiós a la competencia).

El artista recordó un viaje que iba de Armenia a Pereira, para una presentación que tenía que dar. Al programa, el exparticipante expresó: "Tenía que viajar. Los tiempos estaban tan precisos que tenía que ser rápido para que me recibieran en la presentación".

En el trayecto Silva contó que le dio el primer microsueño, cuando despertó ya estaba por fuera de la carretera y había un barranco.

(Además: El negocio que le da grandes ingresos a Melina Ramírez, presentadora de Yo Me Llamo).

El artista dijo que había un tiempo que no quería volver a subirse a un carro. En el año 2021, le tocó viajar a Turbo, Antioquia, y dijo que se quería ir en bus. Sin embargo, se fue en el vehículo.

En la ruta hacia el Espinal, había una curva cerrada y, nuevamente, experimentó otro episodio de sueño. "El carro brinca y baja de una vez, me desperté. El carro cayó en un pequeño hueco. Ahí yo frené. Me bajé y miré, y estaba a un metro de estrellarme”.

El ganador de 'Yo me llamo' confesó que se sentía "irresponsable", pero en su defensa argumentó que "hay momentos que no hay nadie quien lo acompañe. Sin embargo, dijo que antes solía aguantar mucho y no es lo correcto, porque se pueden presentar este tipo de accidentes.

Más noticias en EL TIEMPO

Pilar Schmitt habló del drama que vivió su hija Sara Sofía: 'Se hubiese podido morir'

Anuel AA reaparece en redes sociales y preocupa a sus fans pidiendo donación de sangre

Mikhail Krasnov: alcalde de Tunja reconoció que no es un holograma ante una notaría

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO