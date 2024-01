¿Mercado campesino? La razón por la que detuvieron a Julio Iglesias en un aeropuerto

Julio Iglesias experimentó un inconveniente en el Aeropuerto de Punta Cana debido al inusual contenido de sus maletas, lo que atrajo la atención de las autoridades aeroportuarias.



(Leer más: El misterioso tubito de vidrio que siempre carga Julio Iglesias).



El reconocido cantante español, famoso por éxitos como "Lo mejor de tu vida" y "De niña a mujer," se encontró en una situación delicada al tratar de transportar varias maletas que en conjunto superaban los 40 kilos de peso. La sorprendente revelación fue que estas maletas estaban cargadas de una cantidad considerable de alimentos.

Julio Iglesias, padre de Julio José, Chábeli y Enrique Iglesias, quienes son hijos de la socialité filipina Isabel Preysler, al parecer tiene la costumbre de llevar consigo alimentos en sus viajes, según indican fuentes cercanas a medios españoles como Vanguardia.



(Seguir leyendo: Julio Iglesias: Diez temas que son historia y el gran éxito que nunca cantó).



En esta ocasión, el artista de 80 años tenía la intención de transportar una variada selección de comestibles que incluía arándanos, fresas, cerezas, frambuesas, apio, tomates, frijoles, espinacas, rúcula, lechuga, setas, carne y diversas verduras, entre otros. Se informa que el incidente ocurrió en la noche del 10 de enero.



Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido comentarios sobre este incidente en sus redes sociales, plataforma en la que suele expresarse en respuesta a noticias que lo involucran, especialmente aquellas relacionadas con sus presuntos problemas de salud.

Facebook Twitter Linkedin

Julio Iglesias cumple 80 años- Foto: Archivo. EL TIEMPO

Durante la emisión de ‘Fiesta’ se mencionó que el cantante suele llevar consigo "vino y jamón" en sus viajes. Además, la conductora ‘Makoke’, quien tuvo una relación con Iglesias en el pasado, compartió que en alguna ocasión le entregó mariscos gallegos y jamón como muestra de cariño: "Alguna vez le he llevado marisco de Galicia, porque él es de Galicia, y jamón".



(Le puede interesar: Julio Iglesias cumple 80 años: sus diez éxitos y la canción que nunca fue).



Según ‘El Litoral’, tanto Julio Iglesias como las personas que lo acompañaban se vieron en la necesidad de explicar a las autoridades aeroportuarias por qué llevaban consigo una cantidad tan considerable de alimentos. Gracias a la intervención de algunos funcionarios públicos del país, como Milagros Consuelo de la Altagracia Germán Olalla, ministra de cultura, todos fueron liberados rápidamente.

¿Cuál es el estado de salud actual del cantante español?

En cuanto a la salud de Julio Iglesias, el cantante español es padre de ocho hijos reconocidos, todos ellos producto de sus dos matrimonios. Con Isabel Preysler, tuvo a Chábeli (cuyo nombre real es María Isabel), Julio José y Enrique Iglesias, el afamado cantante que siguió los pasos de su padre.



Con Miranda Rijnsburger, su actual esposa, tuvo cinco hijos más: Rodrigo, las gemelas Cristina y Victoria, Miguel y Guillermo. Estos últimos han mantenido un perfil más bajo, alejados del escrutinio público, a diferencia de las hermanas, quienes en varias ocasiones han participado en eventos sociales e incluso han protagonizado portadas de revistas.



(Puede ver: Enrique y Julio Iglesias: 10 años sin hablarse por sus celos y rivalidad en la música)



En relación a las noticias recientes sobre el estado de salud del cantante, el tema que ha acaparado la atención es su estado de salud, ya que varios medios han informado sobre supuestos problemas de movilidad que habrían llevado a Julio Iglesias a utilizar una silla de ruedas o requerir la asistencia de su familia para desplazarse.

Facebook Twitter Linkedin

Julio Iglesias, cantante español. Foto: EFE

No obstante, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Julio Iglesias desestimó los rumores y afirmó que se encuentra en excelente estado de salud.



"De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, expresó de manera contundente.

Más noticias

- Julio Iglesias cumplirá 80 años y más de 450 famosos se unen para darle un gran regalo

- ¡Llegó Julio! Estos son los mejores memes que se toman TikTok, Instagram y Twitter

- ¿Qué opina el cantante Julio Iglesias sobre los memes que hacen con su imagen?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.