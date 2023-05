El compositor, cantante, exfutbolista, abogado, productor y empresario, Julio Iglesias, quien actualmente tiene 79 años, recordado por canciones como 'Me olvidé de vivir', 'Baila Morena', 'Quijote', 'Lo mejor de tu vida', entre otras.



Aunque el artista ha estado en las últimas semanas alejado de las redes sociales, recientemente, estuvo en medio de rumores después de que en el programa de televisión argentino 'A la tarde', el presentador Matías Vásquez, anunciara: “Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente, ya no recuerda ni sus propias canciones”.



(Siga leyendo: Julio Iglesias asegura que tiene buena salud: 'Estoy DPM').

De acuerdo con los rumores, el programa decidió ponerse en contacto con el locutor argentino Juan Alberto Mateyko, persona cercana al artista, con el fin de que hablara sobre las razones por las cuales había hecho una publicación en la que se refería a Julio Iglesias.



"Qué anda pasando Julito, por qué tanto silencio, por eso tantas conjeturas", escribió el periodista y además afirmó que 'El Puma' lo había visto en silla de ruedas.



Al final del post le pidió a Iglesias que por favor saliera a dar la cara para aclarar las razones por las cuales había estado tan alejado de las redes sociales y de sus amigos más cercanos.

(Además: Adiós a Fiori, el ‘echador de cuentos’ enamorado de la vida).

Durante la entrevista con el programa argentino, Mateyko -conocido como 'El Muñeco'- aclaró que no había vuelto a tener contacto con el cantante desde 2021; sin embargo, había estado intentando lograr comunicación con él.



De acuerdo con lo anterior, el pasado 30 de mayo, Julio Iglesias salió a desmentir todo lo que se estaba diciendo de su estado de salud por medio de sus redes sociales.



“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy 'DPM', pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, escribió Iglesias en la publicación.



Su escrito estuvo acompañado de una fotografía suya en la que se le ve lucido. De hecho, esta estuvo llena de mensajes en la que sus seguidores lo alagan y le agradecen: "Te queremos Julio, gracias por existir", "Te ves tan fuerte y tan parecido a tu padre", "El más grande de todos los tiempos", entre muchos otros.

Más noticias en EL TIEMPO

La nicaragüense Gioconda Belli gana el Premio Reina Sofía de Poesía

Víctor Manuelle: 30 años en la salsa

Arnold Schwarzenegger no estará en 'Los indestructibles 4'

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS