Faltando tan solo un día para que empiece el séptimo mes del año, el mundo ya le da la bienvenida a julio. Pero, lo curioso de este acontecimiento es que nunca pasa desapercibido en redes sociales, no solo por aquellos que esperan que sean 30 días llenos de alegría, sino también por los que ven en este una oportunidad para hacer memes.

Y es que cada año, los internautas crean nuevos chistes haciendo alusión al cantante español Julio Iglesias, quien es el mítico protagonista que resurge para estas fechas.

Sabrá Julio Iglesias del tsunami de memes que causa todos los años? 😁😁😁 pic.twitter.com/bOYecFseAx — Florencia🇦🇷 (@FlorDeMerlo_) June 23, 2022

Yo esperando el viernes para usar los memes de Julio Iglesias. pic.twitter.com/4kJtf8bJLB — David Schweiger (@Catarsisp) June 27, 2022

En los memes, el artista y compositor oriundo de Madrid aparece en distintas situaciones cómicas, en las cuales los internautas realizan juegos de palabras con su nombre.

Y aquí vienen otra vez... Como cada año con sus memes de Julio Iglesias pic.twitter.com/FznLIxinCo — Junk Dog (@BlackJunkDog) June 28, 2022

Hoy es 20 junio y.....Julio está a la vuelta de la esquina. Meme de Julio Iglesias. pic.twitter.com/02yyzRq4Z7 — Dejaloser (@dejaloser99) June 20, 2022

Es tanta la tradición en torno a Iglesias que hasta hay páginas y perfiles enteros que se activan cada año y comparten los nuevos chistes que hay en torno a este personaje.

Consagrado como una de las grandes estrellas de la música, con más de 300 millones de copias vendidas alrededor del mundo, Julio no solo es un gran cantautor, para muchos él es el héroe de las bromas.

Pero, ¿qué opina el cantante al respecto? En 2015, en una entrevista para ‘Hola’, Julio afirmó que sí conocía los memes e incluso que tenía amigos que le mandaban estos contenidos.



“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, dijo el compositor.

Sin duda alguna, las cómicas imágenes le han ayudado a Iglesias a ser conocido por las nuevas generaciones y a ser recordado por quienes no lo tenían tan presente.

