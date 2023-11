Aida Bossa y Julio C. Herrera, preocupados por un accidente con su hija fuera del país

A través de sus redes sociales la actriz Aida Bossa compartió con sus seguidores la experiencia que vivió durante un viaje de vacaciones con su hija Mikaela.



Madre e hija se encontraban visitando la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Uno de los planes más populares por esta época es patinar sobre hielo, así que ambas fueron a disfrutar de esta actividad en Central Park.



(Puede leer: La anécdota más surreal que contó el cantante colombiano Camilo).

Mikaela estaba patinando cuando cayó de repente. Una persona que trabajaba en el lugar la revisó y le dijo que lo único que necesitaría para recuperarse sería descanso. Ante el fuerte dolor la joven tuvo que acudir al hospital.



"Caminamos, ella con mucho dolor, buscando una salida por el parque y terminamos en una sala de urgencias, donde nos confirmaron con una radiografía que sufrió una fractura de peroné”, explicó Aida Bossa

A pesar del accidente el viaje continuó y Aida y su hija recorrieron las calles de la 'capital del mundo' con ayuda de una silla de ruedas. Al viaje no asistió Julio César Herrera.



"Mientras tanto esperamos a que desinflame y después a operación. Miky está con yeso después de cuatro días”, informó la actriz.

El matrimonio de Bossa y Herrera

Bossa y Herrera ya llevan 22 años de casados, así lo confirmó la actriz reconocida por su participación en producciones como 'El man es Germán'. En una entrevista con Laura Acuña, Bossa comentó que antes de casarse estuvo en un noviazgo con Herrera durante siete años.

​

No obstante, durante un año la pareja tomó la decisión de terminar su relación. Luego, cuando regresaron, decidieron comprometerse.



La pareja se conoció cuando Herrera era docente de una academia, "él no fue profesor mío, ojo que no fue la historia del maestro enamorado de la alumna, no. Un día sí me dio clases, pero porque reemplazó a Ramsés Ramos; de hecho, Ramsés, este actor fue el que nos presentó cuando yo había acabado de entrar a la academia. Me dijo un día: ‘Es que tengo un compañero que tú le gustas y quiere invitarte a cine’, y yo le dije: ‘Pero, ¿por qué no me lo dice él?’”



Ese fue el inicio de la historia de amor que hoy tiene como fruto a su hija Mikaela, quien se recupera tras el accidente.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias