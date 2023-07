Julio Correal es uno de los productores musicales más populares del país, pues desde hace unos años ha sido el encargado de traer diferentes artistas mundiales al país colombiano.



Hace poco se supo que dicho productor trabajó en algunas ocasiones con la famosa cantante colombiana Karol G, la cual destaca por su carisma y su forma de ser, pues siempre se muestra muy alegre y contenta.

Facebook Twitter Linkedin

La intérprete colombiana cada vez más se vuelve popular en el mundo. Foto: Instagram @karolg

(Tenemos para usted:Karol G y Maluma, entre los famosos colombianos que tienen un avión privado).

No obstante, la artista no tuvo ese mismo carisma con Julio Correal, ya que él expuso que tuvo que vivir un martirio la hora de trabajar con la nacida en Medellín.



El empresario, como se dijo con anterioridad, reveló en una entrevista que contrató a la ‘Bichota’ para unos conciertos cuando apenas comenzó su carrera y, según Correal, surgieron varios inconvenientes a la hora de convivir con la paisa.



Todo parece indicar que los problemas se originaron gracias a la relación que la intérprete tenía en ese entonces con el puertorriqueño Anuel AA.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja terminó en abril del 2021. Foto: Instagram @karolg

En la conversación con Julián Otálora, su entrevistador, el popular productor aseguró que la paisa "le cayó como un cu**″, pues no respeto algunas normas dictadas por el mismo, como por ejemplo los horarios que tenía que cumplir para cada evento.



De acuerdo con sus palabras, este gran problema se dio porque la expareja de la cantante también había participado en dicho concierto, por lo que Karol le estaba pidiendo más dinero por su participación y por esa razón tardó en subir más de media hora al escenario en donde se encontraban.



“Te vas a subir o no te vas a subir, le dijo Jairo a Karol G, a lo que ella respondería: “No, pero es que me estás debiendo 5 mil dólares por lo de Anuel”.

(Siga leyendo: 'Ni hola, gracias, nada': Sara Uribe reveló su chat con Feid ¿salieron?).

A esta respuesta, Correal le diría: ¿quién put** es Anuel? Yo no lo contrate, si tú lo trajiste bien, pues chévere”, expresó el productor.



Y para finalizar dejó claro que ‘la Bichota’ si presentó con todo lo acordado y hasta cantó una canción adicional y por ello Julio Correal la perdonaría hasta el día de hoy, pero dejó estipulado que eso no se hace.



“Cantó la cama, se bajó, se empu** y se fue, pero eso no se hace, igual ya la perdoné”, concluyó el controversial productor, quien hizo reír a los presentes mientras contada la anécdota.

(Le puede interesar: Karol G comparte su exigente rutina de ejercicios para unos glúteos fuertes).

Fuerte caída de Karol G en pleno concierto

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Video y letra de la nueva canción de Karol G 'S91', que tiene un profundo significado

Karol G recibió inesperado regalo de la selección colombiana femenina: ‘Te admiramos’

Karol G bate récord al reunir a 15.000 personas en programa de TV en Nueva York