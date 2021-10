Actor Julio César Herrera sufrió una lesión en un ojo por estrés

El actor Julio César Herrera, conocido por su participación en telenovelas como ‘A mano limpia’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Francisco el matemático’, entre otras, compartió un video en su Instagram en el que le contó a sus seguidores que sufrió una lesión en su ojo izquierdo, producto del estrés y la ansiedad.



(Leer más: ¿Cómo sé si padezco 'nomofobia', miedo irracional a no tener el móvil?).

En la publicación, el artista, que interpretó a ‘Freddy’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, hizo un llamado a todos sus seguidores para que cuiden de su salud y estén alertas ante cualquier dificultad que esté presentando su cuerpo para que eviten situaciones como las que él está viviendo.

(Siga leyendo: Cómo evitar caer en la "trampa de la eficiencia" en el trabajo).



“Hay que pararle bolas a nuestro cuerpo, todo el tiempo nos está hablando”, comentó en la descripción del video.



Así mismo, explicó exactamente cuál es la afectación que sufrió su ojo: “Sufrí una parálisis del sexto par craneal (sexto nervio motor ocular) producto del bendito estrés, que afecta la capacidad de mover el ojo hacia afuera”.



Herrera hizo énfasis en que hay que evitar que el estrés, la preocupación y la ansiedad lleguen a tener un impacto significativo o que pueda poner en riesgo la vida, pues en muchas ocasiones las personas no suelen prestar la atención necesaria a su salud mental.



Por fortuna, la lesión del actor es tratable y, según comentó, su recuperación no será muy larga, aunque por el momento debe usar un parche en su ojo la mayor parte del día. Sin embargo, no lo usa en el momento en el que debe salir al escenario en teatro.



“No estoy mal (...) yo hago mi obra de teatro bien, antes de la función me quito el parche”, explicó.



Herrea se percató de su afección hace cuatro días cuando, en el momento en que debía mirar hacía la izquierda, su ojo se desviaba debido a la parálisis que sufrió en uno de sus nervios.



No obstante, ha tomado esta experiencia como un momento de reflexión y mencionó que se debe “disfrutar de la vulnerabilidad” porque todas las personas pueden pasar por buenos y malos momentos.

(Lea también: Video: Presentadora sufrió ‘microinfarto cerebral’ durante programa en vivo).



La noticia llamó la atención de todos sus seguidores, pero también de sus amigos, quienes aprovecharon para dejarle algunos comentarios deseándole una buena recuperación.



“Amigo de mi alma, Dios te cuide. Mucha fuerza y bueno lo que necesites, acá estoy”, escribió el humorista Piter Albeiro, mientras que la presentadora de ‘Bravíssimo’ Moni Molano le dejó el siguiente mensaje: “Mejórate. El fin de semana pasado te vi muy bien en el programa, ¿y esto qué fue? Pronta recuperación Julito”.

Más noticias:

¿Sabe qué es y qué causa la parálisis del sueño?

4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta

Trabajo 24/7, una idea peligrosa para su salud

Tendencias EL TIEMPO