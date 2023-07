Julio Cesar Herrera, actor reconocido a nivel nacional por sus múltiples papeles entre ellos, como Fredy el mensajero de ‘EcoModa’, no logró pasar su primer reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ y quedó eliminado por su plato al que denominó el ‘calentado original’.



Cómo es habitual en este tipo de realities, el afectado tiene la oportunidad de expresar su opinión sobre qué piensa de haber sido eliminado.



Las declaraciones de Herrera dieron de qué hablar, ya que el actor antes de la prueba dijo “¡No hay nada más chimba que un calentado. Quién no sepa, en Colombia, hacer un calentado, está jodido”, sin tener en cuenta el exigente gusto de los jueces del programa Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christhopher Carpentier.



Ante este reto, Julio Cesar Herrera decidió ser creativo y en su preparación incluyó morcilla y mondongo. Dicha decisión conllevó que el plato estuviera demasiado grasoso, motivo por el que fue eliminado del concurso de cocina.



“Tengo una queja terrible ¿yo qué voy a saber que la morcilla y el mondongo iban a producir una grasita? Si ellos están viendo por monitores, porque ellos, todo el tiempo están mirando por cámaras viéndolo a uno. Sería bueno que se acercarán y le dijeran, “No haga eso que se puede ir por eso”.

Además aseguró: “¿yo qué voy a saber, si yo no sé cocinar? digo: ‘voy a explorar, voy a meterle ‘morcillita’ para meterle color al arroz y luego le zampo su mondongo. Eso quedó bueno, lo que pasa es que depende si ellos ese día se levantaron contentos o no, si quieren saladito o dulcecito”.



Ante esta crítica que lo llevó a ser eliminado, aseguró en el programa matutino ‘Buen día Colombia’, que él tenía para dar más y que había concursantes que debieron ser eliminados ya que sus preparaciones estaban peores que la de él.



Esto fue lo que respondió: “Voy a decir, esto no es personal y esto es un programa de entretenimiento y la gente lo tiene que entender así. Si va usted le llegan con morrito con arroz pegao, un poquito de anguila y un alga ¿Es un sushi deconstruido?.

Julio César Herrera cuenta detalles de su nueva obra de teatro

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

