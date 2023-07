Hace unos días, se acabó la novela 'Ana de nadie', por esta razón, el canal RCN en su lugar estrenó una nueva producción llamada 'Tía Alison'. Esta contará la historia de una mujer, que tiene que sumir la responsabilidad de cuidar a sus sobrinos luego de la muerte de su hermana.

Una de las características más llamativas del personaje de 'Alison', que es interpretado por Juliette Pardau, es que en su cuerpo tiene varios tatuajes. Recientemente, la actriz venezolana visitó el programa 'Buen Día, Colombia' y reveló varios curiosidades de su personaje.



“Llegué a ‘Tía Alison’ por ‘casting’, obviamente. Dijeron: ‘¿Quién puede ser la que se llene de tatuajes y dure 6 meses echándose algodoncito con desmaquillante?’”, comentó.



Asimismo, reveló que sus tatuajes eran temporales y que necesitaban un gran trabajo de maquillaje para que se vieran reales. Sin embargo, lo más demorado de este procedimiento era removerlos de sus brazos.



“Después encontramos un método muy chévere para arreglarlos, las chicas de maquillaje hacían un proceso de envejecimiento para que se vieran más reales y llega un punto en el que se cuartean. Ellas los quitaban con algodón y todos sus productos, superlindas”, contó.

Sin embargo, se dieron cuenta de que el algodón no era el método más rápido para retirar los tatuajes. Pero, descubrieron una forma que era más eficiente y dolorosa.



“Un día dije: ‘Nos estamos demorando mucho, cojamos esta cinta y ra (gesto de arrancar la cinta de su brazo)’. Cinta de embalar y salían, junto con las primeras capas de piel y poníamos el nuevo”, afirmó.



Además, bromeó con la blusa que había llevado al programa, pues sus brazos estaban todos cubiertos: “¿Por qué creen que vine así?… Tengo el bronceado de todos los tatuajes y sin vellitos”.



En todo el proceso de maquillaje para la caracterización de su personaje, Pardau podía tardar entre "2 horas y 2 horas y media", lo más demorado eran los tatuajes y el pelo, pues su personaje es crespo y ella es lisa.



Por último, reveló que ella en la vida real solo tiene un tatuaje que no está en una zona muy visible: “Tengo uno en un pie y dice: ‘With you, always’ [siempre contigo]. Me lo hice hace muchos años y se lo dediqué a mi papá”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

