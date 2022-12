Los lentes de contacto son una gran opción para quienes no desean usar gafas. Pero, a su vez, conllevan una responsabilidad muy grande, especialmente porque su salud se puede ver comprometida si no los usa correctamente.



Esto lo sabe de primera mano la actriz venezolana Juliette Pardau, quien compartió con sus seguidores de Instagram la aterradora historia de cómo un lente de contacto comprometió parte de su córnea.

“No recuerdo si les había contado esta historia de terror: hace muchos años, me quedé dormida con los lentes de contacto”, comentó la actriz al millón de seguidores que tiene en la red social de Meta.



La actriz comenzó a contar su historia en medio de una dinámica de preguntas y respuestas. Uno de los seguidores le preguntó por qué siempre tenía la ‘parte blanca del ojo’ (llamada técnicamente esclerótica) roja.



Fue entonces cuando explicó que, por haberse quedado dormida con los lentes de contacto puestos, por algún motivo, sus ojos se le secaron, ocasionando que los visores se le pegaran a los párpados.

“En la madrugada me empezó un dolor terrible y yo, en vez de humedecer el ojo y retirar el lente, me lo arranqué e hice todo a la fuerza", explicó la artista del elenco de la novela ‘La nieta elegida’.



Según lo que comentó, al día siguiente, cuando creía que todo había pasado, la situación realmente empeoró.



"A la mañana siguiente me amanecieron los ojos pegados. Entré en crisis y cuando fui a mandar un mensaje, la luz del celular fue como si me hubieran echado fuego en el ojo", relató Pardrau.

Sin pensarlo dos veces, fue rápidamente a urgencias. Allí, el oftalmólogo le dijo: “Te hiciste un daño tremendo en la capa de la córnea”.



“Mis ojos son tremendamente sensibles a la luz, a la contaminación, a cualquier agente externo, por eso, suelen estar rojitos y se ponen peor cuando lloro”, concluyó.

Los riesgos de quitarse mal un lente de contacto

Así como le pasó a Pardau, a usted le puede suceder algo similar si no tiene cuidado al retirarse los lentes de contacto.

Si usa lentes de contacto debe seguir las recomendaciones dadas por su médico.

Según la revista médica española ‘Q vision’, es muy común que los usuarios sientan que el lente “se les pega” en el ojo. Esto se debe a que, para su correcta movilidad, los lentes de contacto necesitan permanecer hidratados.



Si esto llega a pasarle, no entre en pánico.



Lo primero que debe hacer es acercarse a un espejo y revisar dónde está el lente. Luego, aplíquese lágrimas artificiales. Esto ayudará a hidratar la zona y así podrá quitarse los lentes con facilidad.



Es importante tener en cuenta el correcto procedimiento si se llega a presentar un caso de estos. De lo contrario, según el oftalmólogo de ‘Q Vision’ Javier Martínez, puede ocasionar problemas en la córnea, tales cómo úlceras, queratitis (ocasionada por la inflamación del epitelio), o, como le sucede a la artista, es posible generar hipersensibilidad constante a factores externos.

