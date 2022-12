Juliette Pardau es una de las actrices más reconocidas del momento, habiendo participado en producciones como 'La nieta elegida', 'Pa' quererte' y la nueva versión de 'Hasta que la plata nos separe'.

Proveniente de Venezuela, su estadía en Colombia ha estado llena de éxitos profesionales y personales, como la relación amorosa que mantiene con el también actor Julián Román, de la cual ha dicho que la hace sumamente feliz. Pero, también ha tenido que afrontar complicaciones.

Una de ellas han sido los comentarios xenofóbicos que ha recibido en redes sociales. En una publicación de Instagram, un internauta insinuó que usaba a su novio como un "trampolín" y, así mismo, le dijo: "en Colombia la gente no es bruta como en tu país".



Este comentario, que también fue machista, agregaba que ella era una "especie en reproducción masiva" y que como ella había muchas mujeres más, a las que se refirió como "gallinas tratando de salir de la granja".

La respuesta de la exitosa artista fue contundente: "La respuesta a por qué no muestro mi vida privada... ¿Qué tal si la mostrara?".

'¡Me pegaron una estafada!'

Otra cuestión desagradable que le pasó en tierras colombianas sucedió en los últimos días, cuando la estafaron un una llamada que calificó como digna de un premio India Catalina.



"Les cuento que voy caminando al banco. Ya sé que me van a decir Juliette usted tan boba, cómo no se va a dar cuenta de que eso lo hacen. Me acaban de pegar una estafada señores, a través del ‘supuesto’ teléfono rojo de Davivienda y cuando contesté la llamada no me fijé del número telefónico", narró.

Por esta razón, en sus historias de Instagram contó que estaba de camino al banco para ver cómo podían solucionar esta situación, ya que realizó la solicitud de la devolución del dinero vía telefónica pero cree que Davivienda no tendría por qué devolvérselo: "Me dijeron que era beneficiaria de una devolución del IVA y eso no existe, sacaron todo el dinero de la cuenta les digo".

