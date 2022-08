Desde que Sebastián Caicedo se separó de Carmen Villalobos hace unas semanas se ha hablado mucho sobre sus relaciones amorosas. Algunos aseguran que el actor ya tendría nueva novia.



A pesar de que Caicedo no ha confirmado los rumores, se ha dejado ver muy cercano a algunas mujeres. Una de esas es Julieth Román, con quien fue captado en un evento en Medellín hace unas semanas.



Las imágenes que se difundieron rápidamente en redes sociales muestran a la supuesta pareja abrazada y muy cariñosa. Ese mismo fin de semana fueron vistos en un restaurante de la capital de Antioquia.



Desde entonces los seguidores del actor han estado atentos a todas sus publicaciones en redes sociales. Asimismo, los comentarios en la cuenta de Instagram de Román no se han hecho esperar.



La modelo ha sido el blanco de críticas de algunos internautas que la culpan por el divorcio entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Cansada de los señalamientos, Julieth lanzó un mensaje a los que la molestan.



“¿Menos? ¿Más? ¿Estás seguro en dar juicios de cuánto valgo? Cuando ese Mono se parchó y se sentó hacerme y pulirme con su gran amor y hacerme a su imagen y semejanza sabiendo de antemano que ese man es perfecto …y vienes ¿Tú a darme valor? “, expresó Julieth Román.



La mujer, que actualmente se encuentra trabajando en su propia línea de vestidos de baño, añadió que ninguna persona puede emitir juicios de valor sobre ella. Afirmó que no la conocen lo suficiente para opinar sobre su vida.



“Se nota que no tienes idea quien soy y lo que he vivido, siempre me veo con el valor que me dio mi Padre y es un valor incalculable así que no pierdas tu tiempo al tratar de dar juicios de personas insatisfechas y vacías. Recuerda, ¡Mi nombre es eterno y tus juicios hacia mi son el espejo de lo que ves en ti! SOY LA HIJA DEL REY … no necesito más!”, concluyó la antioqueña.



El mensaje sorprendió a los seguidores de Sebastián Caicedo que no esperaban que Román fuera tan directa con aquellos que la critican. Entre los comentarios de la publicación, muchos aplaudieron su firmeza para responder a las opiniones malintencionadas.



¿Están de viaje juntos?

En redes sociales se ha rumorado en los últimos días que la pareja estaría en una escapada romántica en otro país. Aunque no han publicado fotos juntos, algunos fanáticos descubrieron que están en la misma ciudad.



Los dos han subido imágenes y videos en lugares similares, por lo que algunos creen que no se trataría de una coincidencia. Desde el fin de semana han estado disfrutando de las calles y paisajes de Miami.



En una entrevista con la revista ‘People en Español’ Caicedo fue cuestionado sobre su vida amorosa. El actor solo aseguró que “el tiempo de Dios era perfecto. Todo a su debido tiempo”. Para muchos, esta respuesta no fue clara y quedó abierta a interpretaciones.



Todo parece indicar que el actor ya estaría rehaciendo su vida tras la relación de más de diez años con Carmen Villalobos. Tras separarse, ambos aseguraron que no fue por culpa de terceras personas sino por motivos personales.

Tras los rumores sobre su orientación sexual, Caicedo expresó que es heterosexual. Foto: Instagram: @sebastiancaicedo

