El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities más vistos por los colombianos, esto ha hecho que varios de sus participantes se vuelvan celebridades y por esta razón muchos de los televidentes quieren saber más detalles sobre sus vidas.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Una de las personas que más ha destacado en la ‘ciudad de las cajas’ es Juliana Tovar, por ser una de las concursantes más fuertes, pues se ha desempeñado como atleta fitness. Además, por su personalidad ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros y el de las personas que la ven todas las noches.



(Lea también: Valkyria la ganadora del 'Desafío The Box', dio detalles de cómo se graba el programa).



Elsy Juliana Tovar Rojas, de 22 años, también es modelo, creadora de contenido y campeona del concurso modelo Fitness Megaplex Stars. Sin embargo, hace un tiempo, le contó a compañeros de ‘Beta’ que también había trabajado como webcam, algo que ha llamado mucho la atención en redes sociales.



“Primero fue por necesidad, yo estoy nerviosa. Yo lo comenté en mi casa y todos me dijeron: ‘¿será?’. Yo antes era penosa, entonces yo dije: ‘No, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa’. Y pues cuando fui a la entrevista me explicaron cómo era y yo dije: ‘Ay, no se ve ni tan difícil, vamos a intentarlo’. Al otro día fui y fue súper raro. Cuando inicié transmisión yo dije ‘¿qué hago?’, pero yo iba al baño y me motivaba porque eso es algo de mucha actitud, porque eso se transmite, los usuarios se dan cuenta, pero yo dije ‘yo puedo ganar bien’”, contó en el programa.

Asimismo, reveló que duró un año y medio trabajando como modelo y esto le ayudó a independizarse con su hermana, quien también trabaja como webcam.

¿Por qué entró al mundo de contenido para adultos?

En una entrevista con el programa ‘La Red’, Juliana comentó que en su infancia la situación económica en su casa no era la mejor. “Si nos tocó una vida de niños complicada, a veces hacía falta hasta comida. Pero bueno, son cosas que se superan, gracias a Dios logramos salir adelante y pues ahorita estamos mucho mejor”, contó.



(Le puede interesar: Estos son los programas más vistos en la TV colombiana: así va la 'guerra' del rating).



Cuando la santandereana salió del colegio decidió ayudar a su mamá con los gastos del hogar y por eso empezó a trabajar como mesera, pero no era nada fijo. Fue así que decidió inclinarse por hacer contenidos de adultos.

“Fue modelo webcam como un año y ahí dije esto me gusta, esto me agrada, entonces dije: ‘voy a iniciar con el OnlyFans’”, comentó.



Cuando comenzó en este trabajo no fue nada fácil, pues ella no estaba acostumbrada a las cámaras, “pero, pues, la necesidad y las ganas de querer un mejor futuro fue lo me llevo hacerlo”, aseguró. Además, reveló que un principio no le iba también, pero con esfuerzo logró ver que sus ingresos mejoraban. Por último, comentó que su trabajo le enorgullece, pues con él ha logrado sacar adelante su familia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Sebastián Yatra y Aitana terminaron? Hay rumores de una posible ruptura

Aida Merlano y Yeferson Cossio se reencuentran después de las polémicas

Jim Velázquez pidió no criticar a Alina Lozano por los 'retoquitos' que se hizo