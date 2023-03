Juliana Casali es una de las principales locutoras de la emisora ‘Radioacktiva’. Recientemente, la mujer, de nacionalidad argentina, concedió una entrevista en la que habló de su incursión en la plataforma para contenido de adultos OnlyFans.

La periodista ha tenido una exitosa carrera en el mundo radial. Después de su paso por ‘La Mega’ de ‘RCN’, no ha parado de cosechar éxitos. Actualmente es escuchada en programas como ‘El Gallo’ y ‘El Rock and Gol’ de la emisora perteneciente a la cadena ‘Caracol radio’.

En los últimos años, OnlyFans ha tomado bastante importancia, al ser una plataforma en la que varias personalidades del mundo del entretenimiento están incursionando. La plataforma ofrece a los creadores de contenido obtener una gran cantidad de dinero por parte de sus suscriptores, quienes pagan por ver contenido explícito y sin censura.

Pues bien, a la ola de OnlyFans se unió Casali, quien concedió una entrevista para la ‘W radio’, en la que contó detalles reveladores sobre su perfil recientemente creado en la plataforma, los contenidos que publica y el éxito que ha cosechado en poco tiempo.

Juliana Casali habla sobre su OnlyFans



No es un secreto para nadie que Casali es una de las voces insignia de ‘Radioacktiva’. Ante sus más de 74 mil seguidores en Instagram cautiva por sus fotos y publicaciones de sus entrenamientos y vida cotidiana.

En la entrevista, la argentina contó que hace muy poco abrió su cuenta de OnlyFans y, hasta el momento, lo está disfrutando mucho: “Siempre tengo la mente abierta al hacer nuevas cosas. Estoy orgullosa de mi cuerpo, del erotismo de la mujer y pensé: ‘¿Si me gusta tanto por qué no subirlo a la plataforma y de paso gano algún dinero extra?’”.

Además, explicó que el primer contenido que hizo fue por medio de una sesión fotográfica, en la que se divirtió mucho y tomó varias fotos en lencería con algo de transparencia. Sin embargo, aseguró que por ahora no hay un desnudo total ni tampoco videos, ya que todo es muy reciente.

Entre otras preguntas de la entrevista, se habló sobre la confidencialidad de la aplicación a la hora de suscribirse alguna persona, en esta Juliana explicó un poco como se manejan los datos de los consumidores.

“La verdad la aplicación te muestra según como se inscriba el usuario a la plataforma. Si el usuario se inscribe tal cual con su nombre y apellido aparecerá. Hagan de cuenta que es como una red social, como Instagram o Twitter, en donde puedes poner un ‘nickname’ para las personas que quieren aparecer anónimas”, explicó para la ‘W radio’.

¿Cómo decidió Casali abrir su cuenta?





La mujer reveló que siempre fue una idea que tuvo en su cabeza. En en el 2021 le cerraron su cuenta de Instagram y perdió la plataforma con la que iba a impulsar su OnlyFans.

“En 2021, época en la que cierran mi cuenta de Instagram, me la bloquean y pierdo todo. Luego de un tiempo volví a tener bastantes seguidores en todas las redes sociales. Yo ahí dije vamos hacerlo, sentí que perdía plata, porque a mi me gustaba tomarme fotos sexys y eroticias y, de vez en cuando, subía algunas a mi instagram”, expresó Casali.

Las personas pueden pagar por fotos, videos y transmisiones en vivo, a través de una membresía mensual. Foto: OnlyFans / iStock

La argentina se despidió con un mensaje contundente sobre los estigmas que existen respecto a las mujeres que abren un perfil en este tipo de plataformas o aquellas que son juzgadas por hablar abiertamente de su sexualidad.

“Siempre está el sesgo de quien te acusa diciendo cosas como ‘eso no lo hace una mujer de casa’. Personalmente, para mi esas son trabas mentales que tenemos que ir sacándonos. El hecho de que una mujer muestre o no muestre no la hace más o menos fácil que otras mujeres”, concluyó.

