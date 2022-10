Jualiana Calderón, empresaria de productos estéticos y hermana de la controversial influencer Yina Calderón, denunció en la tarde del pasado 3 de octubre que fue víctima de estafa a través de la tradicional modalidad de suplantación de identidad.



La comerciante manifestó que hacía público su caso para que otras personas no cayeran en las mentiras de ladrones informáticos, que están a la espera del buen corazón de algunos ciudadanos dispuestos a ayudar sus familiares y seres queridos.



Tal como lo contó en sus ‘Instastories’, una supuesta prima la contactó por vía WhatsApp desde los Estados Unidos pidiéndole ayuda para recibir una encomienda muy importante que superaba el valor de los 56 millones de pesos.

Juliana Calderón Foto: Instagram: @julianacalderon12

“Bueno, el motivo de esta historia es para hacerles dar a entender muchas cosas y de pronto para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. La verdad me da hasta pena contar esto”; comentó Calderón.



“¿Qué me pasó? Me escribió una prima, me dice que ella está en Estados Unidos, supuestamente una prima, yo no sé de dónde sacó mi número, yo pensé que era ella y le dije: ‘hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Claro, sí, yo te puedo hacer el favor, envíame esto a tal dirección’ ”,agregó.



Ella aclara que jamás pensó que fueran personas inescrupulosas quienes estarían detrás del hecho, por lo que brindó ayuda a su supuesto familiar; perdió más de 5 millones de pesos por unas falsas políticas de retención que tuvo que pagar a la aerolínea ficticia.



“Al otro día me escribe una empresa que se llama Cargos Avianca y me dicen lo siguiente: 'que el paquete está retenido porque excedió lo normal, que son disque 30 millones y que ella se había pasado con 56 millones', entonces que tengo que pagar una penalidad de cinco millones seiscientos”, dijo.



“Yo la verdad quedé como asombrada, pero pues no sabía que era mentira. Y pues uno de buen samaritano dice, listo, dame la cuenta, consigné el dinero y me acabo de dar cuenta que es una estafa”, agregó.



Finalizó poniendo los números de WhatsApp y la cuenta bancaria de los estafadores en sus redes sociales e hizo un llamado a la prudencia con este tipo de modalidades de robo, pues le parece inaudito que “ una persona se levante todos los días a ganarse la vida y le quiten el dinero”.



Tendencias EL TIEMPO