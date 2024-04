Julián Trujillo contó por qué no se baña en ‘La casa de los famosos Colombia’: ‘Yo soy agua’

El reality show ‘La casa de los famosos’ se ha convertido en uno de los más vistos en Colombia y Latinoamérica en las últimas semanas, pues la convivencia de los famosos concursantes, en un lugar donde están aislados por semanas, ha desencadenado grandes momentos que generan controversia.

Han sido varias las controversias que se han protagonizado entre los famosos, debido a su desacuerdos, amorios, amistades y enemistades.

Tras ocho semanas de convivencia, en un lugar donde están aislados completamente del mundo exterior, las redes sociales y sus familiares, Julián Trujillo ha asegurado que se encuentra atravesando una crisis emocional y además, experimenta un gran agotamiento físico dentro de ‘La casa de los famosos’, por lo que ha pensado en retirarse de la competencia.

Al ser salvado por el público y al comenzar la novena semana de competencia, el actor sorprendió al asegurar que no se baña y los motivos por los que se niega a entrar a la ducha de ‘La casa de los famosos’ indicando que lleva varios días sin bañarse.

Ante la situación, Mafe Walker, una de sus amigas y personas más allegadas en el juego, con quien ha compartido varios momentos y se han apoyado en diferentes oportunidades, lo abordó para descubrir el porqué de este comportamiento, a lo que Trujillo le respondió: “Yo soy agua”.

Los colombianos fueron testigos de la conversación, donde Julián Trujillo, recordado por su papel en la telenovela ‘Enfermeras’ confesó que no se ha bañado durante su estadía en ‘La casa de los famosos’, explicando que cuando se siente triste pierde las ganas de bañarse.

“¿Qué te pasa amor?”, preguntó Mafe Walker ante la evidente actitud de decaimiento y desanimada de Trujillo, quien ha entablado una guerra con el ‘team papilla’.

“Para mí bañarme es algo especial, es el agua, yo soy agua. Este es un medidor de mi estado emocional. Cuando estoy contento, claro, me baño, pero cuando no, pues no lo hago”, contestó el actor.

“Pero entonces explícame, ¿el agua te calma o qué?, porque si es así deberías bañarte amor y conectar con ella para que te actives”, preguntó Mafe Walker intentando saber.

“Sí, el agua me activa. Por eso es que cuando estoy afuera siento que mi día no ha comenzado si no me baño antes, tampoco salgo de la casa sin ducharme. El problema es que como acá no salgo, la mente también me juega en contra y por eso no siento la necesidad de hacerlo”, añadió Trujillo.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

