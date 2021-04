Julián Román habló de lo que ha vivido por amenazas que ha recibido

El actor colombiano Julián Román, quien ha dejado en claro sus posiciones antiuribistas y es una de las voces más críticas del gobierno actual, reveló hace poco que ha recibido un sin fin de amenazas a través de redes sociales, las cuales, confiesa, le quitan el sueño.



En una entrevista con el medio digital ‘Pulzo’, el reconocido artista dijo que las amenazas son frecuentes desde el 2010, cuando abrió su cuenta de Twitter, donde suele defender su punto de vista y 'agarrarse' con personas con diferente posición a la suya.



También indicó que le sorprende cómo algunas personas inescrupulosas han conseguido información personal suya para amenazarlo, incluyendo direcciones, nombres de familiares y ciudades en las que se encuentra. No sabe cómo consiguen estos datos.



A pesar de que las amenazas no han llegado a mayores, ha asegurado que estas no lo dejan dormir en las noches y que, en ocasiones se ha quedado en vela “hasta las 4 de la mañana angustiado", pensando en qué se puede hacer.



Esto no es lo único negativo que le ha ocurrido a causa de sus fuertes posiciones políticas. A mediados de febrero reveló que le cancelaron un contrato y no fue elegido para ser la imagen de una marca después de que lo señalaran de “guerrillero”.



“Perdí un contrato de una campaña de motos porque según el concepto de la persona (el contratista) yo era subversivo y guerrillero”, afirmó en entrevista con ‘Blu Radio’.



Además, contó que lo “atacaron con bodegas", refiriéndose a grupos creados como parte de una estrategia digital para generar o mover tendencias en la red y que generalmente son impulsados en Twitter.

También indicó que hacen uso de un programa en el que ponen palabras negativas y crean tendencias en contra de figuras públicas.



“Un señor me escribió y me contó que trabajaba para una agencia en donde se creaban tendencias negativas contra mí, Adriana Lucía y otros”, dijo el actor de 43 años.



De hecho, Julian Román no es la única figura pública que ha sido amenazada recientemente. A mediados de marzo el comediante Alejandro Riaño, a quien el actor mencionó ya que admira su trabajo, denunció que recibió amenazas en contra de sus familiares en redes sociales.



Una cuenta había estado escribiendo mensajes para amedrentarlo a él y a sus dos hijos gemelos. "Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente", escribió en Twitter.



Denunció públicamente a @juanpab31018549 por amenazas contra mi familia, sin contar las que me hace a mi. Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente 👍🏻 pic.twitter.com/wSpzIqQ9U4 — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 15, 2021

De igual manera, poco después través de sus historias de Instagram, la periodista y presentadora colombiana de 'Noticias Uno' Mónica Rodríguez, aseguró que en un momento de su vida también recibió amenazas por sus opiniones políticas.



Debido a que no le dieron ningún tipo de ayuda o apoyo, según dijo, decidió callar.



