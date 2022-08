En las últimas semanas se ha venido especulando sobre la supuesta ruptura amorosa entre el actor Julián Román y la actriz venezolana Juliette Pardau. Los rumores comenzaron por los cambios en el perfil de Instagram del intérprete de ‘Los Reyes’, pues habría borrado absolutamente todas las fotos que tenía con su pareja en esa red social.



Algunos de sus fanáticos, incluso, empezaron a relacionar este hecho con lo sucedido con los actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, pues la ruptura de la pareja se empezó a evidenciar porque las celebridades eliminaron todo rastro de su vínculo amoroso en casi todas las plataformas digitales.

Ante la oleada de chismes, la protagonista del remake de ‘Hasta que la plata nos separe’ dejó boquiabierto a más de uno por las contundentes declaraciones que dio sobre su relación con Román.



Pardau activó la caja de preguntas en Instagram, en la cual le preguntaron por su situación sentimental con el actor, a lo que respondió sin tapujos aclarando que todavía siguen juntos.



“El único lugar en el que yo no estoy con Julián es en Instagram”, comentó la artista, quien también dio su punto de vista sobre el miedo que le causa la exposición mediática.



“Es muy peligroso sobreexponer las relaciones en las redes sociales, y por eso prefiero mantenerlas en privado”, concluyó.



Por otro lado, Pardau ya había manifestado en el pasado que no le gusta hacer públicas sus relaciones sentimentales, debido a que es algo muy personal y una costumbre que adquirió con el tiempo.



"Creo que hay aspectos de la vida que hay que mantener privados y la verdad siempre he sido así pero nunca me lo he cuestionado. Es decir, mis relaciones anteriores tampoco ni he subido fotos ni estoy poniendo mensajes entonces no es algo nuevo".

