Julián Román reveló que dejó de consumir marihuana: 'Me daba paranoia'

Julián Román es un reconocido actor de teatro y televisión, participó en producciones como 'El señor de los cielos', 'Hasta que te conocí' y 'Las muñecas de la mafia; en los últimos años se ha alejado de la pantalla chica para realizar producciones teatrales.



En una reciente entrevista con el programa 'Impresentables' de los 40 principales, el actor confesó que durante muchos años consumió cannabis y que lo dejó tras sufrir fuertes alucinaciones.



La presentadora del programa le preguntó: "¿Fumas marihuana?" a lo que Julián Román respondió: "Fumé [marihuana], fumé mucho, hasta que me empezó a dar paranoia, de un momento a otro me empezó a pegar mal, pero mal".



Luego de esto comenzó a contar la anécdota por la cual decidió dejar de fumar marihuana: "La última vez que fumé terminé tirado en el piso de un baño, me golpeaban para que abriera y yo sentía que me iban a matar. Fue horrible".



Román no quiso ahondar en el tema del consumo de sustancias y al ser un formato de entrevistas cortas, la presentadora continuó preguntando sobre su vida personal.



La siguiente pregunta fue sobre los realitys y si le gustaría participar en alguno, frente a esto, Julián Román dijo: "Siempre me han invitado. Me han invitado para Masterchef, me invitaron alguna vez para cuando hacían Protagonistas de novela".



Julián Román reveló su beso más incómodo en una producción

En medio de las entrevistas con 'Los 40', Julián Román también reveló con quién había tenido su beso más incómodo en las pantallas; el actor aseguró que tuvo un pequeño inconveniente en la novela 'Hasta que te conocí'.





“Yo me arrepiento de lo que hice. Sucede que la otra actriz fumaba mucho, aunque en la serie nosotros no éramos pareja y luego el libretista nos dijo que debíamos tener escenas de besos”, narró el actor.



El bogotano confesó que al leer el guion y tras la solicitud del director de hacer la escena, él decidió hablar con su compañera antes de grabar y le pidió que dejara de fumar, por lo menos una hora antes de la grabación y que antes comiera menta, ya que asegura no tolerar el olor a cigarrillo y lo que más llamó la atención fue que la actriz hizo caso omiso a la solicitud.



Además, confesó que esto se repitió en varias ocasiones por lo que decidió aplicar la misma técnica y llevarse una cebolla al set para comérsela antes de iniciar la grabación, indicó que esto no salió como él esperaba.

