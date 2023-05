Julián Román es un actor colombiano que se formó en actuación en las academias de actuación de la Escuela Distrital de Teatro Luis Enrique Osorio, en el Teatro Popular de Bogotá y en el Laboratorio de Investigación Artística y Teatral y en el año 2019 se tituló como maestro de arte dramático en la Universidad de Antioquía.



El actor ha participado en diversas producciones audiovisuales como ‘Francisco, el matemático’, ‘Los Reyes’, ‘La bella Ceci y el imprudente’, ‘Corazones blindados’, entre otras producciones, según el perfil profesional de LinkedIn del actor.

Por las producciones mencionadas, ha sido galardonado con varios premios, pero el reconocimiento internacional le llegó cuando interpretó al cantante Juan Gabriel, en la serie ‘Hasta que te conocí’, que contaba la historia del cantante mexicano.



Sin embargo, para llegar a ese punto, Román primero tuvo que lograr el reconocimiento a nivel nacional y lo alcanzó con el papel de ‘Leo Reyes’ en la novela de ‘Los Reyes’, en el año 2006.

Leo Reyes fue el telonero de Daddy Yankee



Recientemente, Julián Román fue el invitado en el último capítulo del programa de YouTube presentado por los humoristas Camilo Díaz, Duván Gómez y Deivis Cortés a bordo de un carro que va recorriendo Bogotá, llamado ‘Por la ventana’. Allí el actor reveló los detalles del día en el que le abrió un concierto al reguetonero, Daddy Yankee.



Esto sucedió, pues, en uno de los capítulos de ‘Los Reyes’, Leo llega hasta la empresa en la que trabaja Pilar Valenzuela, personaje interpretado por Margarita Muñoz, para dedicarle la canción titulada ‘Mi diosa coronada’ que se convirtió en un éxito por la popularidad de la novela.



Su rating era uno de los más altos y por eso, los directivos del canal planearon que en uno de los capítulos ‘Leo’ soñará con abrirle un show a Daddy Yankee, por lo que pidieron permiso al equipo del puertorriqueño para que este pudiera ser grabado en su concierto real.

Unos minutos antes de que saliera Julián Román al escenario, Daddy Yankee había cambiado de parecer y ya no quería que el actor se presentará, esto fue lo que aseguró Román lo que vivió en ese momento.



“A mi me llaman y me dicen que el fin de semana es el concierto de Daddy Yankee, y me dicen, ya hablamos con el man, entonces es un sueño de Leo que le abre a Daddy Yankee, Yo llego al estadio y había 50 mil personas, y yo solo tenía canción, esa es la única canción que ‘Leo’ iba a cantar. Ya en el momento que íbamos a entrar y dicen que no, que Daddy Yankee ya no quería se presentará”, aseguró Julián Roman en el podcast ‘Por la Ventana’.



Pese a la negativa del cantante de que ‘Leo’ se presentará, los productores del canal ya habían preparado todo para la grabación de la presentación y lo obligaron a salir al escenario.



“Me dice el productor, ya está la móvil, hay siete cámaras: salga y cante, y yo les decía “no me hagan esto, la gente pagó para ver a Daddy Yankee, la gente pagó una boleta para ver a Yankee y no a al personaje de ‘Leo’” y salgo con los nervios de punta, pues había 50 mil personas”, narró.

Para sorpresa del actor, la gente que estaba en el concierto estaba sintonizada con la novela, pues luego de interpretar ‘La diosa coronada’, el público le pedía la interpretará otra vez y por eso tuvo que interpretar la única canción que tenía el personaje de ‘Leo Reyes’ en cinco oportunidades.



“Terminó y toda la gente gritaba, “otra, otra”, y yo no tengo otra canción, entonces cante la misma, terminé, y la gente gritaba, “otra, otra”, cinco veces me tocó cantar la misma canción. Cuando iba por la sexta, los de seguridad entran y me sacan”, aseguró el actor.

Julián Román con María Beatriz Echandía

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

