Julián Román es uno de los actores colombianos más activos a la hora de hablar de política. El artista de teatro, cine y televisión no solo ha dejado en claro su postura frente a este tipo de temas en entrevistas y trinos de Twitter, sino que también destacó en 2021 por impulsar la Ley del actor en el Congreso de la República.

Desde su rol en la industria y en la Asociación Colombiana de Actores, en la que ocupa el puesto de Secretario General, el actor ha abogado por fortalecer el sector artístico a nivel nacional, mejorar las condiciones laborales del gremio y dignificar el ejercicio de la profesión.

Sobre su activismo en redes sociales, sus posturas personales y los papeles desafiantes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria, Román habló en ‘Por la Ventana’, un pódcast encabezado por el comediante Camilo Díaz, también conocido como ‘Culotauro’.

Después de referirse a un polémico tuit que escribió hace algunos años atrás, y que resultó en amenazas contra su vida, Julián Román cuestionó a aquellos actores que están involucrados de lleno en la política.



“Lo que sí me parece gravísimo es ver a colegas en la política”, inició diciendo el también presentador colombiano.

Su comentario no pasó desapercibido por Camilo Díaz, quien inmediatamente después preguntó: “¿Como Agmeth Escaf?”. Ante este cuestionamiento, Román contestó: “Sí, mari(...). ¡Qué preparación!”.



Julián, recordado por su participación en producciones como ‘Los Reyes’ y ‘Tres Caínes’, confesó que aprendió términos políticos y pudo conocer un poco más de esta esfera cuando se encontraba impulsando la Ley del actor, pues tuvo que hacer lobby durante cuatro años en el Senado.



En conversación con los integrantes de Sancocho Trifásico, contó algunas anécdotas que vivió. “Un man de esos me dijo: ‘Yo tengo un cumpleaños en mi finca, necesito que vaya y me lleve a unos amigos suyos pa’ que la gente esté divertida’”, narró Román ante la cámara.

El artista colombiano también se refirió al reto que supuso para él encarnar a Carlos Castaño en ‘Tres Caínes’, como consecuencia de sus posturas políticas. Al final, terminó haciéndolo, pero sin tomar partido por el personaje. “Uno como actor no puede juzgar, porque si usted juzga un personaje ya la está cagando”, detalló en el pódcast.

La carrera política de Agmeth Escaf

Agmeth Escaf inició su carrera en la televisión desde que era joven. Participó en ‘Bravissimo’ y luego pasó a hacer parte de los integrantes de ‘Día a Día’, programa en el que se mantuvo hasta 2012. En su trayectoria artística ha participado en producciones como ‘Amor de Carnaval’, ‘Tres Caínes’ y ‘Celia’.



Nacido en Barranquilla, se lanzó como representante a la Cámara por la circunscripción de Atlántico con el aval del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026. Dentro de sus propuestas regionales más relevantes se encuentra, por ejemplo, trabajar por los servicios públicos dignos.

Agmeth Escaf, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

“La mayoría de municipios carecen de acueducto, alcantarillado y agua potable. La energía eléctrica, además, es un servicio muy costoso y muchas veces impagable para los hogares atlanticenses. Si por algo toca empezar, es por ahí. Un departamento con el río Magdalena y sin agua es un despropósito”, puntualizó en diálogo pasado con EL TIEMPO.

